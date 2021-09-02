肯尼NOW星球／旅外先鋒！若時光倒流 錢薇娟的選擇是？
近年來，許多台灣籃球好手決定旅美發展，希望透過美式的訓練，能夠挑戰世界籃球最高殿堂。在台灣籃球史上，曾經有一個人差點就能站上WNBA賽場，她就是現任T1聯盟會長錢薇娟！本周的《肯尼NOW星球》要繼續訪問「錢姊」錢薇娟，快來看看她的旅外生涯曾發生過哪些印象深刻的事情吧！
運動中心/綜合報導
2021-09-02 20:00:55
1997年，錢薇娟前往美國參加WNBA測試會，錢姊在節目中回憶此事說道：「當時有兩個贊助商的同事陪我去，一個要去跟球團和教練打交道，另一個要幫我翻譯，那趟旅程非常辛苦，讓我在短短兩周的時間就和他們培養出革命情感，我記得在機場的時候還跟其中一個人說如果四十歲還沒結婚就嫁給他」，但在肯尼哥追問下，發現那兩位都已經結婚了，此時肯尼哥「語出驚人」，直接對錢姊說：「妳50歲等我！」，講完之後逗得全場哈哈大笑。
身為跨海挑戰旅外先鋒，錢薇娟認為：「我挑戰WNBA的時間太早了，因為那是WNBA的第一年，但就是因為這樣讓我更想去挑戰」，另外她也提到：「紀錄就是要被突破的，希望後輩可以超越我，前陣子聽到張聿嵐說她只想旅外打球跟打中華隊，我覺得很棒，因為當初我沒有去，所以我是真的很希望未來有台灣球員能夠成為WNBA裡面的一份子」。
雖然最後錢薇娟獲得WNBA球隊的青睞，希望她能馬上至球隊報到，但錢姊最後放棄這難得的機會，選擇繼續為國家隊效力。如果時光倒流，再給錢姊一次選擇的機會，她會選擇加盟WNBA還是繼續為國家隊效力？透過節目錢姊霸氣回應：「肯尼哥這個問題問得太好了，我還是會選擇打中華隊，在那個時間點我就是要專注為中華隊效力」。
除了WNBA，錢姊也曾站上WCBA戰場，她在中國有發生哪些趣事呢？9/2（四）晚間十點，想知道錢姊旅外討生活的粉絲們請準時收聽收看《肯尼NOW星球》喔！（編輯：吳忠育）