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玩陶做怪　陶博館「怪獸小陶師訓練營」3日上午10點開搶

▲陶博館首次開辦線上陶藝課程「怪獸小陶師訓練營」，讓學員不用出門，就能體驗玩陶「做怪」的樂趣。（圖／陶博館提供）
▲陶博館首次開辦線上陶藝課程「怪獸小陶師訓練營」，讓學員不用出門，就能體驗玩陶「做怪」的樂趣。（圖／陶博館提供）

記者陳志仁/綜合報導

2021-09-02 18:15:04

因應新北市兒童藝術節的主題「怪獸競技場」，陶博館首次開辦線上陶藝課程「怪獸小陶師訓練營」，讓學員不用出門，就能體驗玩陶「做怪」的樂趣；陶博館表示，9月3日上午10時將在陶博館的官方網站，開放60位小朋友報名。

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陶博館為讓對玩陶有興趣的民眾免除舟車勞頓之苦，在家裡透過Google Meet就能進行線上學習，專為4至12歲小朋友推出2梯次的線上「怪獸小陶師訓練營」，分別在9月25日、10月23日下午的4點登場，每梯次名額30人，超值體驗價只要100元；同時特別為參加訓練營的學員們，準備課程所需材料及工具，包括陶土、小木板、竹筷、海綿、繪畫色料等，且提供宅配到府服務。

陶博館指出，專業的陶藝老師，即時在線上與孩子們視訊互動教學，激發小朋友以「怪獸」為主題，發揮天馬行空的想像及創造力，製作「黏土怪彩盤」，在家透過手捏陶，做出怪獸盤型，再用裝飾技巧、化妝土彩繪土坯作品，同時吸取豐富的陶藝知識，晉級成為專業的怪獸小陶師；此外，想要燒製作品的人，陶博館也提供付費代燒服務。

陶博館長吳秀慈說，陶藝特別的課程一推出就秒殺，線上陶藝課程讓家長和小朋友們共享居家玩陶做怪的時光，有興趣的民眾，絕對要把握參加線上課程的機會，體驗捏陶的樂趣及完成作品的成就感；活動的詳情可電（02）86772727分機705林小姐洽詢，或可至陶博館的官方網站、粉絲專頁查詢。

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