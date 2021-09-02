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《請回答1988》柳俊烈邂逅影后！心動瞬間大方公開

▲柳俊烈（左）非常欣賞影后全道嬿。（圖／愛奇藝國際站）
▲柳俊烈（左）非常欣賞影后全道嬿。（圖／愛奇藝國際站）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-09-02 19:20:38

韓劇《人間失格》今（2日）舉辦記者會，名導許真浩、影后全道嬿、《請回答1988》柳俊烈皆出席。柳俊烈回憶5年前參加頒獎典禮時，在電梯裡偶遇全道嬿首次「心動邂逅」，他說：「還記得前輩說《傲骨賢妻》快要播出了，覺得很緊張，她臉上興奮的表情讓我至今都還記憶深刻。」問起他與影后合作感想，柳俊烈表示：「看到她演出心痛的樣子，讓我好幾次重新檢視自己、覺得應該要更努力雕琢演技。」

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▲柳俊烈睽違5年回歸小螢幕，與全道嬿尬戲。（圖／愛奇藝國際站）
▲柳俊烈睽違5年回歸小螢幕，與全道嬿尬戲。（圖／愛奇藝國際站）
《人間失格》是電影名導許真浩首次戲劇處女作，他笑稱沒想過自己會拍電視劇，看完《希望：為愛重生（又譯：素媛）》編劇金智慧前4集劇本決定接拍，心中浮現的男女主角第一人選，就是全道嬿與柳俊烈，好在他們都答應演出。

全道嬿笑說：「我以為柳俊烈不會接，男演員不是都喜歡那種規模大又華麗的作品嗎？而且看過他演的《錢力遊戲》，一想到片中他的形象，會答應接演讓我很意外。」柳俊烈則表示，光是確定全道嬿會演，就知道這劇會是一部大作，甚至劇本都沒讀過，就心想「拜託一定要讓我演」，直呼：「還需要理由嗎？全道嬿都演了，那我就一定要演！」

全道嬿在劇中飾演想成為作家的代筆人，是一個雖然竭盡全力，但在人生的下坡路上面對失敗的自己，逐漸失去生活理由的人。她透露：「我在看劇本的時候哭了很多次，那種什麼都做不了的情感，深深進到了我的內心。」她也坦言，不少人都質疑她「全道嬿怎麼可能會理解什麼都做不成的情感呢？」因此收到很多類似的矛盾問題，對於演出該角，她說：「我很緊張也感到很有壓力，但我經常看看身邊周遭、關心每一個人。」

《人間失格》講述一群竭盡全力奔向光芒的平凡人，當他們站在人生的某個下坡路上時，才猛然發現「自己一無所成」站在各種大小的黑暗面前。劇情圍繞在什麼都做不了，並且還迷失自我方向的女子，與一位害怕自己一事無成，虛度青春的男子，在現實的黑暗中，兩人冰冷的傷口漸漸治癒的故事。該劇9月4日起，每週六、日晚間9點半與韓國同步在愛奇藝國際站播出。

▲全道嬿劇中飾演無助女子，卻遭網友質疑她不懂失去重心的感受。（圖／愛奇藝國際站）
▲全道嬿劇中飾演無助女子，卻遭網友質疑她不懂失去重心的感受。（圖／愛奇藝國際站）
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