撞臉小S女兒爆紅！洪源禧初登奧運增抗壓 伴李智凱奪銀
東京奧運開幕前一周臨時被通知替補上陣的20歲年輕小將洪源禧，撞臉藝人小S女兒意外爆紅，今(2)日受訪談起意外初次踏上五環殿堂，儘管對自己成績不滿意但收穫滿滿，還待到最後一天親眼見證「鞍馬王子」李智凱拿下鞍馬銀牌。
記者鍾東穎/台北報導
2021-09-02 19:05:13
出發東奧前夕，游朝偉在練習時意外造成右膝十字韌帶斷裂，無法出戰東奧，改派替補選手洪源禧上陣，「機會來了就把握，學長跟老師們都給我鼓勵，沒有給我壓力，以平常心在場上做好該做的事。」
五環初試啼聲，儘管無緣頒獎台，身為本屆中華體操男團最年輕的洪源禧仍收穫滿滿，「以結果來看當然是不滿意，但以經驗來看收穫很多，抗壓、心理層面成長比較多，看到國外選手的表現，也有簡單的交流。」印象最深刻是見到日本「體操天王」內村航平。
因為疫情關係選手完賽都需要盡快離境，獨留洪源禧陪伴李智凱出戰鞍馬單項決賽，「上次里約奧運學長是一個人，既然這次我都來了，機會難得我就留下來幫他加油。」兩人平時都在國訓一同訓練培養出好交情。
臺北市政府體育局每年舉辦「臺北市運動有功團體及人員表揚典禮」，今年因東奧特別增設「2020東京奧運優秀選手與教練獎」以表彰及鼓勵本市選手及教練，中華體操男團除了宜蘭人李智凱外，洪源禧、「世界貓王」唐嘉鴻和蕭佑然都出席領獎。