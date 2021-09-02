夫妻親手蓋人生第一棟房　樸實生活「勾來唐鳳連結」

2015年起開始奔走於南島島國間的「小島大歌」計畫發起人BaoBao陳玟臻與老公、戴曉君等人，推出新單曲《Ta’u Tama》。而因為疫情關係，愛環遊世界的陳玟臻與老公，只能待在南投老家，他們也分享疫情下的生活，竟然親手蓋起了人生第一棟房子，更因此吸引了數位政委唐鳳的注意。

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因為疫情關係，長年以旅行箱為家的BaoBao和Tim留在南投的老家，沒想到他們閒不下來，竟然親手蓋起了人生中第一棟房子；愛做菜的Tim也以外婆家回收的車攤為靈感，自製了開放式廚房，每天下山買菜儼然成為賢慧的家庭主夫。

▲▼唐鳳與BaoBao陳玟臻夫妻檔一起午餐團聚。（圖／小島大歌工作室提供）

兩人溫馨的生活意外引起數位政委唐鳳關注，因此抽空驚喜「遠端連結」，與BaoBao陳玟臻一家人視訊共進午餐。平時就有做菜習慣的唐鳳，當天吃的便當是一大早在小島大歌的音樂中完成的料理，他提到自己支持蔬食、喜歡不同國家的創意料理，也長期習慣與家人以視訊午餐的方式模擬團聚。