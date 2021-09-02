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2大咖男星玩《魷魚》搶456億！孔劉也加入　生命被威脅

▲李政宰（左）、朴海秀劇中為了生存，面臨考驗人性的遊戲。（圖／Netflix）
▲李政宰（左）、朴海秀劇中為了生存，面臨考驗人性的遊戲。（圖／Netflix）

記者陳雅蘭/綜合報導

2021-09-02 19:09:18

由韓國影帝李政宰、朴海秀2大韓星主演，還有男神孔劉客串的《魷魚遊戲》，今（2日）公布正式預告，456位玩家不約而同接到邀約，他們為了456億韓元鉅額獎金賭上性命，可愛夢幻的大型遊樂場，瞬間變成屍橫遍野的人間煉獄。

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▲李政宰劇中個性善良，卻被迫參加殘忍的遊戲。（圖／Netflix）
▲李政宰劇中個性善良，卻被迫參加殘忍的遊戲。（圖／Netflix）
李政宰受訪表示，他飾演的「成奇勳」，是自己出道28年來從未嘗試過的角色，在經歷事業失敗、離婚、借高利貸、賭博等事件後，雖然最終參加了遊戲，但面臨相當震撼與極端的選擇時，他也不會失去希望和人性，想要同時表現開朗、天真的樣貌，卻對生活有著沉重痛苦的內心，只有成為贏家才能於激烈競爭中生存，努力不失去對人類的尊重與希望。

朴海秀飾演的「曹尚佑」，則是成奇勳的後輩，也是考上首爾大學的才子，原本是人生勝利組的他，因錯誤的選擇而背負無法承受的債務，偶然與成奇勳在遊戲場重逢，以冷靜理性的頭腦闖關。

導演黃東赫表示，「成奇勳」與「曹尚佑」是同村一起長大的鄰居，2人度過最單純的童年，長大分道揚鑣後，卻過著截然不同的生活又在死胡同裡重逢，兩人能否相互信任生存到最後，隨著故事的深入，他們也會逐漸陷入選擇和人性的考驗，這也是本劇的最大看點。《魷魚遊戲》9月17日在Netflix獨家上線。

▲劇中456為了生存不擇手段。（圖／Netflix）
▲劇中456位參賽者，為了生存不擇手段。（圖／Netflix）
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110

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