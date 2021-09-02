2大咖男星玩《魷魚》搶456億！孔劉也加入　生命被威脅

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李政宰受訪表示，他飾演的「成奇勳」，是自己出道28年來從未嘗試過的角色，在經歷事業失敗、離婚、借高利貸、賭博等事件後，雖然最終參加了遊戲，但面臨相當震撼與極端的選擇時，他也不會失去希望和人性，想要同時表現開朗、天真的樣貌，卻對生活有著沉重痛苦的內心，只有成為贏家才能於激烈競爭中生存，努力不失去對人類的尊重與希望。
朴海秀飾演的「曹尚佑」，則是成奇勳的後輩，也是考上首爾大學的才子，原本是人生勝利組的他，因錯誤的選擇而背負無法承受的債務，偶然與成奇勳在遊戲場重逢，以冷靜理性的頭腦闖關。
導演黃東赫表示，「成奇勳」與「曹尚佑」是同村一起長大的鄰居，2人度過最單純的童年，長大分道揚鑣後，卻過著截然不同的生活又在死胡同裡重逢，兩人能否相互信任生存到最後，隨著故事的深入，他們也會逐漸陷入選擇和人性的考驗，這也是本劇的最大看點。《魷魚遊戲》9月17日在Netflix獨家上線。
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