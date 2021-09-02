研究指BNT增5倍高風險族群休克機率　學者：應考慮改選

BNT疫苗今（2）日才到貨，不過《美國醫學會期刊》日前公開一篇以色列的研究調查顯示，高風險過敏患者接種第一劑BNT發生嚴重過敏反應的比例是0.7%，研究結果認為，高過敏風險族群對產生過敏性休克的風險增加5倍，台大藥理所助理教授曾賢忠建議，有過敏史的民眾應重新考慮。





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《美國醫學會期刊》日前公布以色列研究「Prevalence of Allergic Reactions After Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccination Among Adults With High Allergy Risk」，該研究使用風險評估表或問卷，從8102人篩選出429位高過敏風險族群，分別接種一劑或兩劑BNT疫苗，結果顯示，高風險過敏患者接種首劑BNT疫苗發生嚴重過敏反應的比例為0.7%，較一般疫苗更高。





曾賢忠解釋，作者根據研究結果認為，接種BNT疫苗確實增加5倍高過敏風險族群產生過敏性休克的風險，且9成為女性，8成有過敏史，此研究針對新冠病毒mRNA疫苗過敏的問題，有較大量的收案，且針對高風險者，研究成果相對較具參考價值和重要性。





曾賢忠指出，如果接種前能做好風險評估、在醫療人員監督下接種，高過敏風險者仍可安全接種，但從安全性考量，自己認為有過敏史者應將改打別種新冠病毒疫苗列入選項，尤其在醫療資源不足時。





曾賢忠表示，整體來說，作者肯定BNT的安全性，但因為大多數人不知道會不會對疫苗成分過敏，若有不同疫苗可選擇，有過敏史者應優先選擇較無過敏風險的疫苗，如果沒有選擇，必需冒著過敏性休克的致命風險，建議在醫護人員監督下接種疫苗和後續追蹤。





而長庚兒童過敏喘風濕科主治醫師葉國偉則說明，該研究重點，是建議醫師先評估是否為高風險過敏者，若仍建議施打，則建議在醫療設備完善及人力充足的醫療院所接種，接種完再小心觀察2小時。





葉國偉說，仍鼓勵民眾有疫苗能接種時便去接種，除非是已知對疫苗其中的賦形劑過敏，或是接種第一劑後有明顯全身過敏反應才要特別注意，一般過敏體質如對塵螨、雞蛋、海鮮過敏或氣喘等疾病，則不用擔心因為打疫苗會產生嚴重過敏反應。



