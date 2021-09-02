「女版豬哥亮」開直播節目！教民眾1招致富

「財富女神」王宥忻近來在臉書開設頻道《向宇宙下訂單》，她在節目當中化身魯蛇，詮釋失敗者和成功者的差異性。而拍攝宣傳片時，王宥忻以「女版豬哥亮」造型亮相，分享第一集主題「好野人」，教大家如何靠一招致富。

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日前拍攝《向宇宙下訂單》前導宣傳片時，王宥忻以豬哥亮的造型亮相，化身女版豬哥亮，十分爆笑，她笑說：「跟團隊討論很久想要有不同面向的演出突破自我，看到腳本時很雀躍因為覺得是很大的挑戰，小時候看爸爸談生意就是這個模樣，很土豪也很直白一下就揣摩其中的訣竅，我覺得做任何事情都要到位才會成功，演這個魯蛇也一樣，大家再看到影片的同時除了會心一笑，希望大家也思考如何改變自己的魯蛇想法。」

▲▼王宥忻開設直播節目，在宣傳片中扮成女版豬哥亮。（圖／固力狗娛樂提供）

節目第一集的主題是「好野人」，王宥忻提到，大部分的人都會容易認為自己沒有或是自己擁有的不夠，想要以少換多，所以一直專注在自己獲得的太少而非對方想要什麼，「以做生意為例，我如何創造自己的價值給對方。自然付出的少別人願意給的相對也會減少，那結果就會越來越窮，如何讓合作關係是一種與日俱增的豐盛交換，要從自己做起。」就是你不斷提升自己給對方的價值，讓對方覺得沒有你就是他虧大了，覺得認識你就是賺到了，那他就會給你介紹更多的客戶、生意或是想要給你更多。