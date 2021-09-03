周湯豪患焦慮症！工作到一半暈眩、喘不過氣

周湯豪即將推出新歌《HEALTHY MIND》，MV中和一群好友在花東海岸挑戰拍攝「紀實式MV」，他坦言，過去10年是個「嚴肅感」很重的歌手，「經過這段疫情，我有很多體會，希望所有呈現出來的都是『真的』。」更自爆因為把自己逼得太緊，竟然有了焦慮症。

我是廣告 請繼續往下閱讀

從歌手、影像創作者到「祝你好命」團隊CEO，周湯豪出道10年始終未曾停滯，「我是一個把自己逼很緊的人，可能身邊的人也都感覺得到，就算休假，我腦子裡面想的全都是工作，不允許自己說我做不到。」因為缺乏安全感，他習慣任何事親自緊盯，一度在工作時發生暈眩、全身緊繃甚至喘不過氣，後來才得知已是焦慮症的症狀。然而疫情按下了世界的暫停鍵，周湯豪也在這段空白的期間，不斷自問：「活著最重要的是什麼？我為了什麼而努力？」

▲▼周湯豪（上圖坐桌上者、下圖前）推出新歌。（圖／環球音樂提供）

周湯豪透露，「疫情期間，大家都在面對心靈健康的問題，這首歌就像是旅程的起點，把過去的緊繃放掉，學習享受當下，把我的一切攤開來給大家看。」5月初他決定把新歌MV拉到花東拍攝，影像以紀實風格收錄幾個男生聚在一起放鬆小酌、一起煮食講垃圾話的溫馨畫面，呈現出「靈魂尼克」的真實面貌。周湯豪透露，拍攝時只是自己抓抓造型就上陣，「剛開始會有點不習慣，後來發現能夠自然面對自己，其實很屌。」