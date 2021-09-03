杜特蒂愛女：多位政治人物願與我搭檔參選

（中央社馬尼拉2日綜合外電報導）菲律賓總統杜特蒂之女薩拉（Sara Duterte-Carpio）1日晚間表示，包括杜特蒂親信兼理想接班人選克里斯多福．吳（Christopher Bong Go）在內的政治人物已表示，願意以副手身份與她搭檔參加明年的總統大選。克里斯多福．吳日前表態，不會角逐2022年總統大位。
菲國憲法規定，總統不得連任，杜特蒂日前表示，若女兒不出馬角逐大位，自己可能以副總統身分參選。民調結果也顯示，下屆總統大選中，杜特蒂長女、現任菲南大城納卯市（Davao）市長薩拉支持度高居第一。不過，薩拉尚未透露未來的政治計劃。大選登記參選截止日在今年10月。
薩拉透過臉書（Facebook）官方帳戶宣布，克里斯多福．吳與華裔參議員張僑偉（Sherwin Gatchalian）都「親自表示，他們願意以我的副手身份參選」。
現年43歲的薩拉透露，其他可能的競選夥伴還包括透過共同朋友毛遂自薦的前國防部長鐵歐多洛（Gilbert Teodoro），以及前總統馬可仕（Ferdinand Marcos）的獨子小馬可仕。
儘管杜特蒂上任後發動的掃毒戰擊斃了數千名涉嫌販毒與吸毒的國民，他仍受民眾愛戴。不過，菲律賓COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情相當嚴重，政府應對失當，批評聲浪也逐漸升高。（譯者：施施/核稿：張佑之）1100902