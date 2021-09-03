專訪／撕國民黨親中賣台標籤　朱立倫：我從不怕激怒北京

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朱立倫接受專訪時重申，他的兩岸論述從未改變、立場清楚，就是堅持黨綱、黨章的規定；「九二共識、一中各表」的精神就是「求同存異」，不但要求同存異，還要進一步「求同尊異」，這點他從沒有改變，只是他喜歡用比較大的範圍，用遵守黨綱、黨章的精神去論述，加或不加九二共識、一中各表都可以。
朱立倫強調，國民黨的基本立場就是希望兩岸和平，國民黨才是真正最愛台灣的「正藍」，希望台灣這塊寶地安全、人民平安，國民黨絕對不可能犧牲台灣利益、不可能背叛中華民國。
至於民進黨一直將國民黨打成「親中賣台」，朱立倫也直言要撕下這個標籤，國民黨不可能親中，而是親美和中，這個立場不可能改變。
國民黨主席選戰結束後，要面對的是全民，九二共識在中共的解釋下，已經變了調，未來是否擔心國民黨的兩岸論述，中間選民、年輕人不會買單？朱立倫說，最重要的是要論述清楚國民黨「正藍」是什麼，國父孫中山創立中華民國，故總統蔣經國最愛台灣，民主自由就是孫中山創立中華民國、保衛台灣最重要的宗旨。
他提到，現在兩岸仍有很多衝突、誤會，都是不夠相互尊重的結果，存異只是把差異放在一邊，但是差異仍然存在，未來應該從彼此尊重的角度，除對岸要用這樣的角度看台灣，也希望台灣的年輕朋友，能以尊重的態度去看對岸。
朱立倫說，兩岸不可能永遠衝突對抗，難道要像是行政院長蘇貞昌所說「拿掃帚也要上戰場」，這樣真的是對的嗎？國民黨創造了求同存異的平台，未來若能求同尊異，不是很好嗎？
在民進黨政府執政下，兩岸關係冰凍，日前發生的香港反送中事件、港版國安法等，都成為影響台灣選舉的中國因素，若未來中國再次上演侵害人權的事件，是否擔心國民黨在選舉中再次被反中情緒擊潰？對此朱立倫認為，兩岸交流不能因噎廢食，如果因為這樣就退縮，不就跟民進黨一樣嗎？不就變成小綠嗎？
「我從不怕激怒北京！」朱立倫說，所謂的正藍。就是最愛台灣、堅持民主自由，既然民主自由是國民黨的價值，就應該堅持到底，做對的事，才不會被年輕人貼上標籤；只是兩岸每天對抗，台灣能從中得到什麼？兩岸和平才是比較好的做法。
過去一年半來，國民黨主席江啟臣領導下的國民黨與中共斷線，朱立倫說，無論是駐美代表處或是兩岸交流平台，都會在他當選主席後很快地恢復，而前總統馬英九是黨很重要的資產，在兩岸事務上一定會扮演關鍵性的角色。