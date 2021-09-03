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專訪／黨魁戰侯友宜沒挺？朱立倫：有默契不需刻意強調

▲被問及與侯友宜的關係，朱立倫接受《NOWnews今日新聞》專訪時說，真的好朋友就不需要強調彼此的關係。（圖／記者林柏年攝）
▲被問及與侯友宜的關係，朱立倫接受《NOWnews今日新聞》專訪時說，真的好朋友就不需要強調彼此的關係。（圖／記者林柏年攝）

記者余祥／台北報導

2021-09-03 07:50:00｜2021-09-03 08:00:37

國民黨主席候選人朱立倫拉拔侯友宜成新北市長接班人，如今侯友宜聲勢看漲，成為藍營最大諸侯，但無論在2019年朱立倫爭取代表國民黨參選總統，又或是這一次朱立倫角逐黨主席，侯友宜都沒有明確表態力挺，讓外界對兩人關係有諸多揣測。朱立倫接受《NOWnews今日新聞》專訪時說，真的好朋友就不需要強調彼此的關係，「常常去強調何時見面、何時通話、何時拜訪，也太假、太刻意了吧！」心中有默契，不需要刻意強調。

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朱立倫說，正是因為他跟侯友宜是好朋友，所以一定要為對方著想，侯友宜現在最重要的工作就是防疫和市政建設，民進黨每天巴不得抓到侯友宜施政的漏洞，「為何要給民進黨見縫插針、打擊首長的機會？」侯友宜把市政做好，對他就是最大的幫忙、就是國民黨最大的資產。

朱說，不只是侯友宜，他也是這樣跟台中市長盧秀燕說：「市政、防疫優先」；心中的默契不需要刻意強調，他與侯友宜的想法都是如此。

至於與侯友宜的溝通管道通暢嗎？朱立倫表示，「對我們來說，不存在這個問題，不是好朋友的人才會有溝通管道的問題。」現在新北市政府從副市長、秘書長、局處首長，都是他的老同事。語畢，朱更伸手指著坐在一旁、自己的幕僚說，「溝通最暢通的不就都在這裡嗎？」

有關前國民黨黨管會主委劉泰英說，唯有侯友宜跟台北市長柯文哲合作，國民黨才有重返執政的可能。對於「藍白合」的看法，朱立倫認為，不用想這麼遠，重點是「國民黨是否夠強」，若國民黨不強，別人根本不想跟國民黨合作，甚至直接把國民黨吃掉了。

「國民黨要變成武林盟主，一定自己的武功要高強，大家才能信服於國民黨。」朱立倫表示，最重要的還是國民黨要變強，別人才會認為國民黨是在野領導者；國民黨的方向也要正確，才會有人願意跟隨；國民黨的人才要夠多，當提名的陣仗擺出來的時候，就不怕別人的挑戰跟分票。

對於柯文哲的政治企圖明顯，近日也頻頻延攬藍營人士，朱立倫認為，人才本來就是流通的，北市府跟民眾黨更是兩回事，在北市府工作的人未必就是民眾黨黨員。

朱立倫也直言，柯文哲沒有掩飾過自己的政治企圖，但回到剛剛所提及的，如果國民黨夠強，民眾黨也不過10％支持度而已。

談及2022年的選戰佈局，朱立倫說，當選主席後會立刻成立選戰策略小組，不只是桃園不能輸，台北也不能輸，每個地方都有不能輸的壓力。

朱說，桃園要提出在地經營深耕的人選，台北則是要在民眾黨、民進黨的競爭對手中，凸顯國民黨是最強的候選人，每個地區的戰略都不同，還牽涉到議員、縣鎮市長佈局，都是相互連動性的。

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