專訪／黨像多頭馬車！朱立倫：整合縣市長、議會集體作戰

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對於不斷被外界放大的這一句話，朱立倫說，「這可能是我的直覺反應吧，」但講出來可能就傷害到江啟臣，所以，他後來都會幫江啟臣講點話，「幫他找一些理由吧！」
朱立倫說，這一年多來，江啟臣比較辛苦的原因，是江除了有黨主席身份外，又是立委，要經營選區，還要到立法院開會。另一點是江比較年輕，改革需要經驗，更需要地方政府的配合跟連結；尤其國民黨現在沒有黨產，在資源的匯集上更是需要人脈跟資源，這些都可能是為何這一年多以來，很多改革沒有完成的原因。
這陣子民進黨防疫出現破口，新冠肺炎本土疫情延燒，但國民黨卻沒有加分，朱立倫說，這段時間，大家雖然在罵民進黨，但最常聽到的是也一起罵國民黨「為什麼這麼軟、這麼散？」民眾的批評是在警示國民黨，在野力量不只有國民黨，為何民眾黨可以得到更多民意的肯定，國民黨也需要反省。
朱立倫也提及，這一陣子他勤走基層，發現一個滿有趣的現象，民眾都大力誇獎黨籍縣市首長的作為，可是下一句就是罵國民黨，這表示地方首長的施政滿意度並沒有跟國民黨同步，其實滿矛盾的。
朱立倫指出三點國民黨這一年多以來的問題，第一，面對民進黨的態度不夠堅定，國民黨就是在野黨，無論是強力監督、提出要求，或是進一步抗爭，都是正確的，一定要調整這樣的心態；第二，國民黨像是多頭馬車，黨中央主打一個議題，立法院黨團不一定買單，又或是黨團開一個記者會，縣市長不知情、縣市議會不知道該如何配合；第三，國民黨時常讓民眾覺得怎麼慢三拍、五拍，為何不能第一時間就作出決策。
朱立倫強調，他當選主席後，會扮演力量整合的角色，畢竟他擔任過立委、縣市長、行政院副院長，也當過黨主席，知道該如何整合，未來一定要集合眾人的智慧，邀請有經驗的地方首長、民代，集體快速決策，如此比較能抓到重點，貫徹立場，這樣的力道一定會更強。
國民黨總被戲稱為內鬥內行、外鬥外行，若當選黨主席要如何修補黨內裂痕？朱立倫說，在整個選舉的過程中，除了他說「如果過去一年多做得好，他也不必出來選」的那句話，讓江啟臣不太高興之外，他沒有任何網軍、側翼向對手進行任何的攻擊，也許有一些側翼攻擊他，但他都忍了下來，包括「換柱事件」，他也一直說他概括承受。
朱立倫說，前主席洪秀柱很有正義感，跳出來講這件事不能只怪朱立倫，還原事實的真相，更提醒黨內不該用這件事情相互攻擊，造成對立。
他認為，黨內選舉只是給大家多一個選擇，是否需要更有經驗、更有領導力、更能整合地方、擁有最好提名陣勢的黨中央？面對國民黨的困境，是否需要一個能夠化解兩岸沒有溝通管道、快速設立駐美代表處的黨主席？尤其在沒有黨產、資產下，更需要一個能夠獲得社會支持的黨主席。
至於如何修復與江啟臣的關係，朱立倫說，他會很重視這件事，江啟臣是國民黨重要的人才，也是優秀的中生代，無論江未來要深耕台中，或是有希望挑戰哪一個地方，他都會支持、密切與江溝通。