巷仔內／從球員變成總教練照亮別人　朱立倫心態調適好了

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這個結果無疑對朱立倫是一記重擊，朱立倫從原本的一線戰士，轉為二線的輔選人員，但朱立倫仍不氣餒，場場都看得見朱立倫輔選總統、立委候選人的身影。2020年國民黨總統、立委大敗，朱立倫也回歸民間，做公益、走基層，回歸「正常倫」，沉潛了近1年多。
這一次又回鍋參選黨主席，主要是回應基層的焦慮。疫情爆發以來，民進黨頻頻出錯，國民黨卻毫無發揮空間，甚至不如台北市長柯文哲的聲量，令基層灰心；面臨即將到來的2022年選戰，地方期待一個更有領導力、更能整合的黨主席，帶領大家打勝仗。
只是，要從選手變成總教練，朱立倫真的準備好了嗎？
朱立倫1日接受《NOWnews今日新聞》專訪，身穿深藍色的西裝外套、配黑色褲子，底下穿的是一雙時髦的襪套球鞋，不但打扮年輕，在言談之中也多了一份輕鬆跟親切。
擔任國民黨黨主席，絕對是一門苦差事，要把自己變得更小，幫助別人發光，朱立倫毫不猶豫說，他調適好了，過去2年他都是扮演輔選總統、立委的角色，每次也都希望主角是候選人。
談及參選黨主席的心情，朱立倫說，其實跟過去選地方首長不太一樣，以前選縣市長都有一定的基礎，但現在黨完全沒有資源、很鬆散，有太多太多的事情要做。例如，駐美代表處的設立就是從零到有；兩岸溝通管道斷線了，要重新恢復；而且也要真正去找資源，不能只是找錢過日子、發薪水，而是要找錢來發展黨真正要做的事，他坦言「壓力很沈重」。
未來朱立倫希望能把黨的平台建立好，不要讓黨成為候選人的阻力，這樣候選人也會比較歡迎黨主席來站台，他的角色就是總教練、指揮官，希望明星球員能打得好。
至於是否放棄了2024年總統大夢，朱立倫沒有說死自己不再參戰，而是說會無私、無我找出最強候選人。畢竟政壇總是時勢造英雄，而他似乎已更為灑脫。