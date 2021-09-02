股利、貨款入帳　國銀7月存款大增4897億創今年新高

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銀行局副局長童政彰表示，7月為現金股利發放期，股利入帳帶動國銀存款餘額增加；加上企業獲利穩定，貨款收入增加，也帶動存款水位上升，兩原因讓7月國銀存款一口氣大增4897億元，創今年以來單月新增存款新高。
相對而言，國銀放款餘額較6月底僅增180億元，主要是受疫情影響，政府報稅期限展延到6月底，因此6月國銀對政府機關新增放款達1800億元左右，7月政府陸續收到稅款、辦理還款，國銀放款就減少2117億元，導致放款增幅有限。
因國銀放款增幅減弱，存款卻擴大，導致存放比由71%下探至70.3%。童政彰表示，國銀存放比歷史低點為去年底的70.24%。
另進一步觀察國銀放款情形，雖然7月國銀對政府機關放款減少2117億元，但對民營企業放款仍增加855億元；若以用途別來看，則以購置不動產為大宗，7月新增放款達900億元。
據金管會統計，截至今年7月底止，國銀放款總餘額為32兆8248億元，月增180億元；逾期放款金額為688億元，月增7億元；逾期放款比率0.21%，和6月底持平，和去年同期相比則減少0.04個百分點。
國銀至7月底備抵呆帳占逾期放款覆蓋率為644.03%，月減3.42個百分點，整體備抵呆帳提列情形穩健。（編輯：潘羿菁）1100902