吳釗燮：中國文攻武嚇日增　退讓不會帶來和平

（中央社記者鍾佑貞台北2日電）外交部長吳釗燮近期受訪表示，面對中國日益頻繁的文攻武嚇，台灣不會屈服；退讓不會帶來和平，只有堅實的自我防衛與堅定信念，才能捍衛國土安全。





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外交部今天指出，吳釗燮8月26日接受奧地利「標準報」（Der Standard）主筆暨國際版編輯Manuel Escher視訊專訪，深入說明中國政府對台灣的威脅、台美關係、台歐關係及台灣參與國際組織等議題。「標準報」今天刊出訪談內容。





吳釗燮在訪談時表示，美國、日本及歐盟近期都強調兩岸和平與穩定的必要性，中國正對新疆及西藏進行鎮壓、對香港施加鐵腕，並在南海擴建軍事據點。





吳釗燮指出，依據歷史經驗，威權國家在面臨內部壓力時，傾向對外引起衝突轉移國內的不滿情緒，因此中國恐將台灣當做代罪羔羊，台灣將持續謹慎關注相關情勢。





吳釗燮強調，美國是台灣的重要夥伴，台美關係在政治、安全、經貿等領域均緊密友好，美國歷任政府對台政策也具一致性；美中關係已逐漸成為民主陣營與威權體制的全面對抗，台灣是民主國家，台灣將持續與美國等民主國家密切合作，共同對抗威權主義的擴張。





吳釗燮說，台灣與許多歐盟國家面臨混和戰及假訊息的威脅，民主國家因此必須團結一致、對抗威權體系擴張，期盼歐洲各國可深化合作。





吳釗燮指出，立陶宛近期因台灣將在立陶宛設立「台灣代表處」，而面臨來自中國等國家的混合壓力，歐盟及北約應採取更具體措施來聲援成員國，展現民主陣營不受威權脅迫的立場。





吳釗燮表示，全球疫情肆虐，凸顯台灣參與國際組織的必要性。台灣自2003年對抗SARS疫情中汲取經驗，深知務實參與世界衛生組織（WHO），獲取即時訊息至關重要。





吳釗燮指出，台灣防疫成效全球有目共睹，並捐贈超過5000萬個口罩及防疫物資協助他國抗疫，展現積極參與國際社會的決心。奧地利與台灣同是維護自由、民主、人權的理念相近國家，呼籲奧國政府支持台灣參與國際組織，一起為民主國家的和平與發展做出貢獻。





外交部指出，「標準報」1988年創刊，為奧地利主流報紙。2020年的奧地利全國民調中，「標準報」獲評「可信度」指標的第一名。（編輯：林克倫）1100902



