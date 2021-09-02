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舉重女神郭婞淳返校！輔大將建置體育運動名人堂

▲輔大將規劃建置「輔仁大學體育運動名人堂—婞淳金牌廳」，傳遞郭婞淳（右2）認真奮鬥的的精神，作為未來學子的學習楷模。（圖／輔大提供）
▲輔大將規劃建置「輔仁大學體育運動名人堂—婞淳金牌廳」，傳遞郭婞淳（右2）認真奮鬥的的精神，作為未來學子的學習楷模。（圖／輔大提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-02 23:56:00

東京奧運拿下金牌的台灣「舉重女神」郭婞淳，完成金滿貫夢想帶著榮耀回到台灣後，輔大今（2）日舉辦「全民英雄！輔大金牌老師郭婞淳榮耀返校」記者會，將規劃建置「輔仁大學體育運動名人堂—婞淳金牌廳」，傳遞她認真奮鬥的的精神，作為未來學子的學習楷模。

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輔大為表揚郭婞淳在東奧奪金的榮耀，特規劃建置「輔仁大學體育運動名人堂—婞淳金牌廳」；幕後的重要推手校長江漢聲說，郭婞淳從大學、碩士都就讀於輔大，要聘金牌教授非常不容易，金牌教師回到學校更是莫大的榮幸，因此將設立「體育名人堂—婞淳金牌廳」，讓所有體育好手的精神留傳下來，感動更多人。

體育學系擔任副教授的郭婞淳，在記者會上看到學弟「無尊」模仿自己，感到非常有趣，笑稱神似，病感謝輔大一路的栽培外，也分享奪牌後的心情，「我很感謝輔大長期以來支持，拿到金牌後有更多壓力，大家對我期待更深，也讓我更有力量往前，不忘初心與初衷，繼續為2024年的巴黎奧運努力。」

「輔仁大學體育運動名人堂—婞淳金牌廳」預計規劃建置於輔大足球場的看台2樓，屆時規劃將歷年輔大體育運動的名人列入，包括「東奧桌球混雙銅牌：鄭怡靜及林昀儒」、「東奧女子拳擊銅牌：黃筱雯」、「三鐵皇后：吳錦雲」、「日本職棒百勝百救援投手：郭源治」、「6次UBA冠軍男籃教頭：劉俊業」等。

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