巴西追加接種　聖保羅州混打COVID-19疫苗

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雖然巴西衛生部將中國科興控股生物技術有限公司（Sinovac Biotech）與聖保羅州衛生廳旗下布坦坦研究所（Instituto Butantan）合作研發的COVID-19疫苗CoronaVac排除在追加劑外，葛林斯坦引述科興在中國做的研究表示，第3劑CoronaVac可以讓中和抗體反應增加77%，所以聖保羅州也將使用CoronaVac。
葛林斯坦說，無論是使用CoronaVac、輝瑞/BioNTech（Pfizer）、阿斯特捷利康/牛津（AZ）或嬌生集團（Johnson & Johnson）的楊森（Janssen）疫苗完成接種，都可以追加接種混打其他疫苗。
巴西衛生部預定15日起在全國為70歲以上長者和免疫系統有問題的人施打第3劑COVID-19疫苗，但要使用何種疫苗追加接種在聯邦政府和聖保羅等州政府之間引發爭論。
巴西公共衛生協會（Abrasco）流行病學委員莫萊斯（José Cássio de Morais）接受美國有線電視新聞網巴西頻道（CNN Brasil）訪問，建議80歲以上長者和免疫抑制患者（例如最近剛接受器官移植、患有癌症或嚴重燒傷等）最好不要接種第3劑CoronaVac。
莫萊斯說，最近在巴西公布比較AZ疫苗和CoronaVac的數據顯示，在80歲以上的長者中，AZ疫苗的反應比CoronaVac的要好，輝瑞疫苗應該也有同樣效果，所以最好為80歲以上長者和免疫抑制患者使用非CoronaVac追加劑；至於其他年齡層，CoronaVac會有它的用處。
莫萊斯還說，目前只有極少數國家使用追加劑，所以還不清楚第3劑疫苗在一般人群中對COVID-19的保護效力如何。
莫萊斯表示，所有在巴西使用的疫苗在控制COVID-19大流行方面都發揮重要作用，鑒於沒有研究證明每種疫苗的免疫力持續時間，且進行臨床試驗的志願者中，沒有80歲以上長者和免疫抑制患者，很難說哪一種疫苗最好。（編輯：郭中翰）1100903