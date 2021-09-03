全面整頓娛樂圈！中共中宣部再出手

我是廣告 請繼續往下閱讀
《通知》指出，各平台應履行監看責任和管理責任，打擊流量至上，維護行業良好生態，查處牟取不當利益的營銷號。打擊各種形式的流量造假行為，優化內容推薦算法，嚴厲處置互撕信息。對發現不及時、管理不到位的網站平台按照相關規定進行處罰。
節目和遊戲方面，《通知》要求嚴格內容監管，嚴禁選用未成年人參加選秀類節目，並應樹立正確審美觀；加強審核遊戲內容，提升游戲文化內涵，壓實遊戲平台主體責任，推進防沉迷系統接入，完善實名驗証技術。
在演藝行業部分，《通知》要求進一步強化管理，加大對違法失德藝人的懲處，禁止劣跡藝人轉移陣地復出，藝人代言要提高准入門檻，並嚴格執行演出經紀人資格認證制度，積極開展道德評議，及時對違法失德人員和縱容違法失德行為的經紀公司、明星工作室，進行抵制和聯合懲戒。
《通知》也聲稱，要加強教育培訓，加強思想政治引領，明確紅線底線，加強青少年思想道德教育，學校、家庭、社會形成合力，引導樹立正確價值觀。禁止義務教育階段未成年人參加偶像團組和線下應援活動。加強青少年普法教育，強化飯圈集資亂象、不良網貸等負面案例的警示教育作用。
通知最後提到，中央宣傳部還就進一步持續整治飯圈亂象做了專門部署。從強化綜藝節目管理、強化榜單產品管理、強化粉絲消費管理、強化粉絲互動管理、強化明星經紀管理、強化明星自我約束、打擊違法違規行為、限制未成年人非理性追星等8個方面著力，堅決抵制造星炒星、泛娛樂化等不良傾向，流量至上、拜金主義等畸形價值觀，探索構建飯圈管理長效機制，引導青少年健康成長。