習近平：設立北京證券交易所，深化新三板改革

MoneyDJ新聞 2021-09-03 07:57:37 記者 新聞中心 報導
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新華社報導，中國國家主席習近平昨晚(2日)在《2021年中國國際服務貿易交易會全球服務貿易峰會》發表視訊致辭時宣布，繼續支援中小企業創新發展，深化新三板改革，設立北京證券交易所，打造服務創新型中小企業主陣地。中國證監會表示，將堅持北京證券交易所上市公司由創新層公司產生，維持新三板基礎層、創新層與北京證券交易所「層層遞進」的市場結構，同步試點證券發行註冊制。
習近平指出，服務貿易在構建新發展格局中具有重要作用，中方願與各方一起堅持開放合作、互利共贏，共促世界經濟復甦和增長。習近平強調，中國將提高開放水準，在全國推進實施跨境服務貿易負面清單，探索建設國家服務貿易創新發展示範區；擴大合作空間，加大對共建「一帶一路」國家服務業發展的支援，與世界共用中國技術發展成果；加強服務領域規則建設，支援北京等地展開國際高水準自由貿易協定規則對接先行先試，打造數位貿易示範區。
中國證監會表示，深化新三板改革，設立北京證券交易所，是資本市場更好支持中小企業發展壯大的內在需要，也是落實國家創新驅動發展戰略的必然要求，是新形勢下全面深化資本市場改革的重要舉措；證監會將進一步深化新三板改革，以現有的新三板精選層為基礎組建北京證券交易所，進一步提升服務中小企業的能力，打造服務創新型中小企業主陣地。
而建設北京證券交易所的主要思路是，嚴格遵循中國《證券法》，依照分步實施、循序漸進的原則，整體平移精選層各項基礎制度；在實施過程中，將重點把握好幾項原則，一、堅守「一個定位」，即堅持服務創新型中小企業的市場定位；二、處理好「兩個關係」，包括與滬深交易所、區域性股權市場堅持錯位發展與互聯互通，發揮好轉板上市功能；與新三板現有創新層、基礎層堅持統籌協調與制度聯動，維護市場結構平衡。
除此之外，三、實現「三個目標」，包括建構一套契合創新型中小企業特點的基礎制度安排，補足多層次資本市場發展普惠金融的短板；暢通北京證券交易所在多層次資本市場的紐帶作用，形成相互補充、相互促進的中小企業直接融資成長路徑；培育一批專精特新中小企業。
資料來源-MoneyDJ理財網