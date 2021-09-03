網球／謝淑薇美網女雙出擊　「台比組合」未失一局晉級

雖然稍早在美網女單失利，不過回到擅長的女雙賽事，我國網球女將謝淑薇還是攜手比利時搭檔Elise Mertens，以兩個6:0擊潰了俄羅斯組合Anna Kalinskaya/Yulia Putintseva，順利晉級次輪。

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謝淑薇今天在美網一天進行兩場比賽，稍早的女單面對西班牙選手Sara Sorribes Tormo，她1:6、3:6直落二落敗，生涯在美網單打的成績始終不如預期，未能締造在此的最佳成績。

不過在女雙方面，她和Mertens組成頭號種子，本屆賽會的第一場比賽只花了43分鐘，就以一盤未失的完美表現，輕鬆地擊敗對手晉級，繼續為自己大滿貫生涯女雙的第5冠而努力。

至於另一場比賽，我國另一女將詹詠然和英國好手Harriet Dart搭檔女雙，但在首輪激戰2小時候，以以6:7(5)、5:7輸給了法國組合Alize Cornet/Fiona Ferro，無緣晉級。

本屆美網詹詠然沒有參加，因此「詹家姊妹」沒能在女雙攜手出擊，詹皓晴也因此吞下了自2013年以來在美網女雙首輪賽事的第一敗。