名家論壇》曾建元／由黨主席選舉　看國民黨發展問題

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國民黨現在最團結和最有戰力的派系，應該是韓粉。韓粉的基本成分，是大中國意識的軍系黨員，多數出身國軍退除役人員黨部即黃復興黨部。昔日國民黨違憲將國軍於行憲後恢復黨化，結果造就出一群「只知黨國，沒有民國」的鐵衛軍黨員，在威權時期，這批忠黨愛國的投票部隊，成為維繫國民黨蔣家政權的禁軍，但在臺灣民主化之後，卻成為國民黨本土化和黨內民主化的重大障礙，因為這一政治群體以脫離現實的孤臣孽子情緒看待臺灣，而對於任何反對一個中國的主張者都懷疑是臺灣獨立主義的同路人，也難以接受臺灣人民讓國民黨打趴在野和特權盡失的政治選擇。
中華人民共和國的大漢族主義和黨國極權主義，和昔日國民黨的大中國主義和黨國威權主義，乃具有同質異形的關係，都是反本土和反民主，所以黃復興黨人的反共意識一下子就被反臺獨意識所取代，黃復興黨人在韓國瑜旋風中自覺到自身的影響力，政治功效感的增加使其越團結和強悍，但這也導致臺灣人民越防備甚至反感。國民黨內的務實派和投機派紛紛跳船出走，國民黨就越新黨化，形同被黨國幽靈綁架而失去自主人格意志，這也就導致國民黨黨意和臺灣民意差距的日益拉大。國民黨開放黨員直選主席，只會更加暴露出國民黨大江東去的末日凋零景象。
韓國瑜是精明的政治人物，韓國瑜和韓粉未必是同一個概念，水能載舟，亦能覆舟，韓國瑜操作了韓粉的反臺獨意識而成為自己的政治資本，但韓國瑜也不願被韓粉綁架，讓自己在主流政治中被邊緣化。所以韓國瑜放棄參選黨主席，可以避免自己在臺灣政壇遭到韓粉綁架被迫提前現形表態，而能持盈保泰。
九二共識是國民黨和中國共產黨的政治互信基礎，雖然兩黨對於九二共識的內涵各有堅持。江啟臣很清楚，當共產黨總書記習近平強調九二共識就是一個中國時，國民黨再談九二共識，就是把自己鎖進中國。所以江啟臣提出憲法九二的概念，試圖揚棄一個中國而固守《中華民國憲法》的底線。張亞中點出憲法九二的問題，這是講給自己人聽的，中共不會接受以《中華民國憲法》作為兩岸政治互信基礎。張亞中抬出背叛兩蔣反共路線的黃復興大老許歷農為自己背書，特意批判李登輝及蔡英文，目的就是在爭取韓粉選票，但韓粉恐怕不知道張亞中雖然主張統一，但張亞中對現階段兩岸關係的定位主張，毋寧更接近於李登輝及蔡英文，因為他的統合論，是承認兩岸現狀為兩個中國憲法秩序和兩個主權國家的特殊關係的，只是不同於所有人的，是他明確主張通過兩岸締結基礎條約建立中國邦聯，他稱之第三中國，亦即兩岸之上共同的一個中國架構。張亞中的統合論甚至是可以對接陳水扁總統的統合論，但他為了迎合韓粉，故意不說清楚自己的主張，而把自己裝扮成統促黨。
卓伯源深化九二共識的主張，明白地標榜馬英九路線，但又抬出洪秀柱、王金平，意圖左右逢源，讓外界看得一頭霧水，這是因為卓伯源本人並不是國民黨的派系領袖，他不想在選票上太難看。而最有可能贏得下屆主席的朱立倫，則顯然刻意迴避談九二共識，因為他知道這問題不好處理。朱立倫為了拉攏正藍旗，將孫中山和蔣經國抬了出來，訴求國民黨的政治懷舊病，但他將孫中山作為國民黨中國性的象徵，蔣經國象徵國民黨的臺灣性，則大有深意，因為蔣經國對於國民黨的民主化和本土化有開創之功，他對於反共的堅定，更代表對於價值和國家的忠誠，而這正是國民黨權貴最受臺灣社會輕視訾議的地方。以召喚黨魂來重新定位國民黨，朱立倫在無聲之處檢討了國民黨。
朱立倫宣示要恢復兩岸交流平台，他要如何處理九二共識和一中問題，才能得到對岸信任，值得檢視。江啟臣主張設立兩岸和平發展委員會，甚至可賦予法源，目的是在建立國內有關大陸政策的政黨間對話平台，其功能類似於過去的國家統一委員會。其實蔡英文領導下的民進黨政府已經成為中華民國的維護者了，也因此一立場使共產黨異常尷尬，只能質疑民進黨借殼上市，批評民進黨搞實質臺獨。在這一問題上，國民黨的領導者未來如果要成為臺灣的領導者，並不是去跟著共產黨來批評民進黨的真誠與否，因為民進黨政府至少在形式上會遵守《憲法》乃毋庸置疑，國民黨反而應當要在兩岸關係上分清敵我關係和內部矛盾，這不需要平台，而是要反求諸己，在基本立場上表達出對於國家的忠誠和對普世價值的信守，這才會重新贏得臺灣人民的信任，選過總統的朱立倫對國民黨的基本問題要有所體認，如此重返執政才有機會。
●作者：曾建元／國立臺灣大學國家發展研究所法學博士、國立中央大學客家語文暨社會科學學系兼任副教授、中國問題專家
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