陳時中邀郭台銘接機第二批BNT疫苗 高虹安批喧賓奪主
由鴻海/永齡基金會、慈濟與台積電合購的1500萬劑BNT疫苗，首批93.2萬劑已於昨日上午7點抵達桃園國際機場。針對衛福部長陳時中邀請鴻海創辦人郭台銘下周到機場迎接第二批疫苗，台灣民眾黨立委高虹安今（3）表示，疫苗是民間企業捐贈給政府，收禮物的人請送禮的人去接機，讓人感到喧賓奪主。
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-03 11:11:29｜2021-09-03 11:15:03
針對駐德代表謝志偉日前稱疫苗採購像400公尺接力賽，郭台銘是第4棒，質疑有人把所有功勞歸給第4棒。對此，高虹安反酸謝志偉用接力賽比喻得太貼切，要不是前面3棒要跑不跑，又講說國際沒現貨、打壓困難重重，「如果沒有這些，大家也不會看到郭董撿起來後力挽狂瀾，讓大家看到民間企業做事情方法還是比困難來得多。」
但是高虹安也肯定政府最後還是敞開心胸，願意接受民間捐贈、授權民間採購疫苗，才有這批BNT疫苗到貨。
昨日首批BNT疫苗抵台，郭台銘因日前前往歐洲催貨返國，正在進行居家檢疫隔離而缺席到貨典禮，改由表姊、台積電慈善基金會董事長張淑芬親自迎接，陳時中希望邀請郭台銘下周到機場接第二批BNT疫苗。對此，高虹安質疑陳時中喧賓奪主，民間出錢捐贈，包括疫苗，包括疫苗本體、物流、冷鏈都是民間出錢，怎麼變成收禮物的人邀請送禮物的來接機，讓她覺得有些奇怪。
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