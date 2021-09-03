塔利班稱中國是重要夥伴！將盡快組建政府 應無女部長
武裝組織塔利班(Taliban)再度控制阿富汗後，新政府成員名單至今未定，昨(2日)有外媒引述塔利班消息人士指出，內閣名單或許會在今天(3日)公布。塔利班發言人穆賈希德(Zabihullah Mujahid)2日接受訪時聲稱，對中國的「一帶一路」計畫很感興趣，視中國為阿富汗重要夥伴，並承諾會盡快組建政府，但初步排除任用女性部長的可能。
要聞國際中心蔡姍伶/綜合報導
2021-09-03 10:52:25
根據《半島電視台》等外媒引述義大利《共和國報》(La Repubblica)採訪穆賈希德的內容，穆賈希德表示，以美國為首的西方軍隊撤離後，中國將成為阿富汗新政府重要的合作夥伴，這對塔利班來說是一個很好的機會，因為中國有在當地投資的計畫，並支持阿富汗的重建工作。
穆賈希德並對「一帶一路」表達興趣，因為塔利班看好絲綢之路的復興，而且阿富汗擁有豐富的銅礦資源，若能透過中國開闢通往全球市場的道路，對阿富汗的經濟發展也會很有幫助。
報導指出，長達20年的阿富汗戰爭雖然已經結束，但由於塔利班尚未獲得國際社會承認，不太可能迅速獲得阿富汗中央銀行在海外價值約百億美元的資產，能獲得的援助也相當有限，在這種情況下，塔利班轉而尋求來自中國的幫助。
穆賈希德還證實，塔利班政府會允許女性繼續在大學學習，也可以擔任護士、警察或政府部門、司法機關的助理工作，但基本上排除了會有女性部長的可能性。
消息人士指出，宣布阿富汗新政府內閣的儀式，應該會在當地時間3日下午舉行，可能會由塔利班最高領導人阿洪扎達(Hibatullah Akhundzada)，出任新政府領導人一職。