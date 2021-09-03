隱性地下黨主席候選人？趙少康「戰鬥藍」聲量壓朱江對決

國民黨主席選舉將於9月25日投票，但藍營內部當前正處於一種「上熱下冷」的微妙狀態，現任黨主席江啟臣、前新北市長朱立倫等主要候選人忙著言詞交鋒、拜會地方爭取支持，但藍營基層卻是冷淡看待這場黨主席選舉；反倒是不能參選黨主席的中廣董事長趙少康近日提出「戰鬥藍」號召引起國民黨籍民代、藍營支持者都激起熱烈迴響，網路聲量飆升，網路輿情分析網站「聲量看政治」直指「根據GoogleTrend搜尋趨勢，趙少康是隱性地下黨主席候選人？」





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「聲量看政治」2日在臉書Po文提到，如果不說，會以為中國國民黨主席選舉是朱立倫、趙少康與江啟臣3個人在選。目前4名國民黨主席候選人及趙少康在8月的搜尋聲量比排名依序是朱立倫42%暫居第一，其次是趙少康25%暫居第二，第三是江啟臣14%，第四是孫文學校總校長張亞中11%，第五則是前彰化縣長卓伯源8%。其中顯示，江啟臣甚至輸給趙少康，而且與張亞中只差3%。





「聲量看政治」表示，趙少康因戰鬥藍組成，頗有來勢洶洶的味道，然而，這也為國民黨有點低迷的黨主席選舉，增添了一些氣息。只是，趙少康並未參選，卻也在此刻大量製造聲量，使得朱立倫、江啟臣兩人的新聞能見度，褪色不少。而外界認為，趙少康的戰鬥藍之所以能在藍營引發巨大共鳴，主要是「戰鬥」這兩個字，完全切合藍營支持者希望國民黨能擺脫軟弱，硬起來對抗民進黨、蔡政府，擺脫去年總統逮選慘敗的悲憤情緒。





趙少康一直是藍營輿情議題的重要發動機，自去年底中天電視台關閉後，他在《TVBS》主持的少康戰情室，更躍居政論節目收視率第一；搭配中廣趙少康時間、直播平台，以及少康幫名嘴群所主持的廣播節目，對民進黨政府，更是眾多藍營支持者紓心解悶的唯一管道。趙少康指出，國民黨戰鬥力長期不符基層期待，他的「戰鬥藍」是一種精神、一種問政方式，是奮戰到底的意志，不是組織或次團，而是要團結中央、地方所有公職互相聲援，讓有志一同者不孤單。











