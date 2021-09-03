影／貪吃貓化食慾為智商　將家中罐罐全都開一輪！

什麼都難不倒牠！台灣網友

Sherry Kang家中飼養了一隻非常貪吃的貓咪「圓圓」，每天都有定時餵食，但過不了多久牠又會徘徊到飼料桶附近，接著使出獨家的開罐神功，「啵」一聲地，今天又有一個飼料桶被牠破解了呢！

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▲正擺出網美式交叉手的圓圓。（圖／網友Sherry Kang授權提供）

× ▲正擺出網美式交叉手的圓圓。（圖／網友Sherry Kang授權提供）

▲圓圓睡翻，還露出兩個白白的小虎牙。（圖／網友Sherry Kang授權提供）

× ▲圓圓睡翻，還露出兩個白白的小虎牙。（圖／網友Sherry Kang授權提供）

▲偷偷放電！（圖／網友Sherry Kang授權提供）

× ▲偷偷放電！（圖／網友Sherry Kang授權提供）

網友

Sherry

的妹妹在街頭撿到幼貓時期的圓圓，後來交由她收編照顧，養著養著發現這隻貓咪非常貪吃，明明每天都有定時將牠餵飽，圓圓卻總在飯後不滿足地在飼料桶周圍晃，因為飼料桶都配有蓋子，

Sherry不以為然任其嗅聞，沒想到不久後發現蓋子竟然掉在地上，這讓她感到非常疑惑，於是拿起手機在桶子旁邊埋伏。

原來是圓圓找準角度，用嘴卡住蓋子的縫隙後往上抬，現成的乾乾Buffect就這樣完成了！

Sherry嘆到這款飼料罐約半年前就已經被破關，直至今日才知道牠是如何完成，且執著的圓圓不僅僅會開這款，連樂扣款、自動餵食器款，牠都能找到各種角度和方法破解，完全把食慾化成智商，誰都抵擋不住呢！

▲圓圓：不管哪一款都難不倒我！（圖／網友Sherry Kang授權提供）

× ▲圓圓：不管哪一款都難不倒我！（圖／網友Sherry Kang授權提供）

Sherry笑說圓圓的字典裡完全沒有「吃飽」這兩個字，每次都要飽到吐才會罷休，且連真空包裝的食物牠也能發現，可見圓圓不是用味道去覓食，而是有食物外型的認知，用看得就知道這可以吃啦！網友們對牠的開罐神功都嘖嘖稱奇：

「吃buffet了！」、「開啟吃到吐模式」、「記得飼料要關籠啊！」、「我被小鈴鐺吸引住目光XD」、「好聰明的愛心蛋蛋」。

（編輯：李惠婷）