藍營砲轟蔡英文「鄰國論」 蔡易餘：難道叫中國是祖國？
蔡英文總統「鄰國論」發酵，遭藍營解讀為間接稱中國大陸為鄰國，資深媒體人趙少康批評蔡英文是「兩國論快閃族」。民進黨立委蔡易餘今 （3）日質疑藍營，不稱中國是鄰國，難道要稱為祖國嗎？
記者呂炯昌／台北報導
2021-09-03 11:48:58｜2021-09-03 11:50:25
民進黨立院黨團今日軍人節舉行「向國軍致敬，國軍是國人最安心的支柱」線上記者會，說明蔡政府對國軍改革項目，宣示新會期國防預算順利通過。
媒體詢問藍營質疑「鄰國論」是兩國論翻版?民進黨立院黨團副幹事長黃世杰說，蔡英文在「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」發表談話，該論壇主軸是討論區域安全，且蔡總統在會中原文提到美日印澳重啟四方安全對話，以及歐盟所倡導的歐亞連結策略，都主張永續、全面的連結策略，「所謂的鄰國，指的是整個區域的安全發展，台灣會致力跟區域內所有國家合作，防止台灣海峽、南海、東海有任何軍事衝突威脅安全的狀況」。
黃世杰質疑，國民黨可能因為在選黨主席，所以缺乏話題，把向來強調長期區域穩定的立場，做非常意識形態的解讀，這是沒有必要的，國際上也不會因為蔡英文的談話有所誤解。蔡易餘表示，國民黨不斷用「鄰國論」曲解蔡英文致力於區域和平的原意，但國民黨又跑去金門慶祝823砲戰，中國這個「鄰國」不斷透過擴張主義威脅台灣，看來非常諷刺。當中廣董事長趙少康說蔡英文是台獨，反問台灣是什麼國家？他只能說，台灣就是中華民國，就是一個主權獨立的國家，稱呼「鄰國」是沒有問題的。蔡易餘反問國民黨，如果國民黨主席江啟臣不認為中國是鄰國的話，「那你心中的中國是什麼國？難道是你的祖國嗎？」
民進黨立委陳亭妃受訪時質疑國民黨，民主自由的台灣跟威權的中國本來體制就不同，分屬兩個國家，所以請問鄰國論有什麼樣的錯誤？不知道國民黨是聽到鄰國論之後，玻璃心掉滿地，站出來不斷砲轟，但他們一直擁抱假的九二共識。
陳亭妃痛批，國民黨為了選一個黨主席，把自己的主權都搞不見了，憑自稱是「台灣的在野黨」，呼籲國民黨懸崖勒馬，不要因為一場黨主席選舉，而把自己台灣的立場跟主權搞丟了。