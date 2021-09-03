NBA／痛批西蒙斯太任性　巴克利：花2億請你練投籃有錯嗎

Ben Simmons和費城76人之間的鬧劇仍在繼續，而且看起來似乎有可能會持續到開季。對此前76人球星Charles Barkley相當不滿，他認為球團官方不應該繼續縱容自家主控，如果他還是不願意配合球隊行程，那就將其禁賽。

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76人在上賽季的季後賽結束後，就傳出要賣掉Simmons的消息，但由於他們堅持要拿到高價，因此嚇退了不少追求者；而Simmons本人也很想離開，為了展現自己的決心，他並沒有參加球隊的訓練營。

之前有報導指出，Simmons和總教練Doc Rivers以及另一名球星Joel Embiid的關係已經破裂，且難以再修復。因此不少球隊現在都做壁上觀，等待76人降價。

看到這樣的情形，Barkley相當不滿，他直接表示76人應該對Simmons做出處分，「要是我來處理的話，會直接打給Simmons和他說：『如果你想被交易那很好，但我們不會送走你，我們不會將妳交易到任何你想去的地方』。」

Barkley認為，76人應該強勢一點，強硬表明如果沒有得到滿意的報價，那就不會有所動作，Simmons也得繼續在球隊打球，「我們付你2億美元，然後要求的只是你出手投籃，而你現在居然要為此生氣？」

此外，Barkley也舉Giannis Antetokounmpo作為例子，直言這位希臘球星在一開始的罰球其實比Simmons還要更爛，但他不會因此而抗拒或害怕，這一點比後者好太多了。

Barkley過去雖然有不少爭議言論，但是這一次他站在職業道德的角度對Simmons做出批判，贏得不少認同。原因在於，Simmons的行為其實有一點越線了，他既然領了薪水，就得在轉隊之前做好自己的工作。而不參加訓練營，等同是用破壞球隊新賽季的備戰來威脅，這個舉動很不恰當。

NBA近年球星的權力大大增強，頂級球員可以隨時透過經紀人施壓，在合約期內要求離隊，這種風氣對於聯盟有巨大的不良影響。Simmons事件只是一個縮影，但他的結果可能產生示範性的作用。