遺憾未連3A！全球央行總裁評比楊金龍與聯準會主席同拿A-
《環球金融雜誌》（Global Finance）2021全球主要國家央行總裁評比結果出爐，我國央行總裁楊金龍遺憾未能「連3A」，而是與美國聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）一樣，均拿下「A-」。
記者顏真真/台北報導
2021-09-03 12:08:12
《環球金融雜誌》央行總裁評比標準，主要對通膨控制與經濟增長目標，透過貨幣穩定和利率管理，在貨幣政策上表現的評比。評分標準採用如同美國學校的學生評分制度，共有A至F等五級，A代表「優異」的最高榮耀，F代表「不及格」。
楊金龍在2018年2月26日上任後，就連續2年在2019、2020年拿下最高榮耀「A」級的評比成績。不過，今年根據《環球金融雜誌》公布的最新央行總裁評比結果，楊金龍遺憾未能「連3A」，而是與美國聯準會主席鮑爾一樣同樣為「A-」，但仍在前段班。
其實，今年與楊金龍拿到「A-」的央行總裁還有哥倫比亞、喬治亞、以色列、馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、巴拉圭、卡塔爾、南非等國央行總裁。至於楊金龍沒連3A，市場人場認為可能也與新台幣兌美元過於強勢，台灣符合美國財政部3項匯率操縱國標準有關。
至於2021年拿到「A」級最高評比的包括歐洲央行（ECB）總裁拉加德、中國人民銀行行長易綱及巴西、保加利亞、加拿大、智利、捷克、科威特、摩洛哥等國的央行總裁。