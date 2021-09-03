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台中八大不忍了　今齊聚發聲訴悲鳴

▲台中八大業者今上午發 出心聲，他們要工作!(圖/記者鄧力軍攝)
▲台中八大業者今上午發 出心聲，他們要工作!(圖/記者鄧力軍攝)

記者鄧力軍/台中報導

2021-09-03 13:32:14

新冠疫情自5月19日三級警戒迄今，部份行業逐歩解禁，唯獨八大行業復業遙遙無期；台中市八大行業不忍了!視聽歌唱公會今上午號召從業人員表達心聲，懇求政府體察他們的困境。台中市三百暢飲公會本計畫號召60輛汽車綁布條標語、長按喇叭10分鐘表達辛酸，但顧及社會公共秩序，也將改成遞交市政府陳情書。

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台中市視廳歌唱公會理事長蔡淇龍今帶領相關男女從業人員上街陳情，尋求政府幫忙。蔡淇龍說台中市八大行業相關人員至少10萬人，他們有上工才有錢領，如今因疫情停業將近4個月，完全沒有收入，也得不到政府任何補助，孩子一樣得繳學費，房子一樣得繳租金，看到台南市1名舞小姐因房租、孩子生活費都繳不出來，不堪壓力而服藥尋短留下1子1女，讓他們同感悲哀。

雖然防疫警戒降至二級，部份行業已逐?開放營業，唯獨八大行業復業遙遙無期，成了政府漠視的社會邊緣人，蔡說，許多從業人員心中已充滿辛酸跟憤怒，如果中央還堅持不開放，能不能讓八大行業人員也可領取補助!?

一位「全台八大相關行業連署開業自救會」成員於臉書發聲：「會產生人與人之間連結的不是只有八大行業，汽車旅館每間都在%%%的時候就不是人與人之間的連結?還是你要跟我說這不是連結，這是結合！是87嗎？游泳池大家同喝一池的水有比較安全？還是要訓練台灣老百姓戴口罩游泳的新技能？電影院梅花隨便坐都超過一間酒店包廂的人數，他們可以開，酒店不能開!我問號？婚宴每一隔間室內80人？這80個人都戴口罩吃飯，這麼厲害的嗎？是人還是鬼？用吸的就飽了？我們八大從業人員從一開始就是首當其衝，這期間我們也是乖乖配合停業，現在的不滿是因為我們沒有被平等的對待，要我們停業可以，但請提出配套措施，別只是要我們一延再延 遙遙無期的日子我們的生計怎麼辦？」。並對歧視八大行業的人嗆聲「你們這些抨擊八大行業滿口仁義道德的假文青給我聽清楚了，如果你熬得過整整三個月0收入，也能接受遙遙無期的停業再來這裡說三道四，不要每個月領著薪水還在這出張嘴」。



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