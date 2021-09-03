台中八大不忍了　今齊聚發聲訴悲鳴

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雖然防疫警戒降至二級，部份行業已逐?開放營業，唯獨八大行業復業遙遙無期，成了政府漠視的社會邊緣人，蔡說，許多從業人員心中已充滿辛酸跟憤怒，如果中央還堅持不開放，能不能讓八大行業人員也可領取補助!?
一位「全台八大相關行業連署開業自救會」成員於臉書發聲：「會產生人與人之間連結的不是只有八大行業，汽車旅館每間都在%%%的時候就不是人與人之間的連結?還是你要跟我說這不是連結，這是結合！是87嗎？游泳池大家同喝一池的水有比較安全？還是要訓練台灣老百姓戴口罩游泳的新技能？電影院梅花隨便坐都超過一間酒店包廂的人數，他們可以開，酒店不能開!我問號？婚宴每一隔間室內80人？這80個人都戴口罩吃飯，這麼厲害的嗎？是人還是鬼？用吸的就飽了？我們八大從業人員從一開始就是首當其衝，這期間我們也是乖乖配合停業，現在的不滿是因為我們沒有被平等的對待，要我們停業可以，但請提出配套措施，別只是要我們一延再延 遙遙無期的日子我們的生計怎麼辦？」。並對歧視八大行業的人嗆聲「你們這些抨擊八大行業滿口仁義道德的假文青給我聽清楚了，如果你熬得過整整三個月0收入，也能接受遙遙無期的停業再來這裡說三道四，不要每個月領著薪水還在這出張嘴」。