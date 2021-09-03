行銷青春山海線　新北推買中秋禮盒送遊程、滿額抽PS5

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經發局長何怡明說，除品嚐美饌，還要欣賞山海美景，今年新北市府首度和3家旅行合作，推出「買禮盒、送遊程」的特惠方案，民眾只要購買1280元「紀念風味酒禮盒組」，就可以0元暢遊北海岸；包括可搭乘辰社旅行社的景觀敞篷雙層巴士，悠遊金山、石門，用不同視角感受美麗海岸線。
宏祥旅行社更是月月推出精選遊程，像是9月帶大家去龜吼漁港吃秋蟹、10月帶大家暢遊淡蘭古道等等；另外，三芝二號倉庫咖啡館也推出原價999元，優惠加購價70元的「食農體驗一日遊」，可到二號倉庫來一趟梯田復育小旅行，民眾能親自巡田水種番薯，採地瓜和茭白筍，品嚐最鮮的田園風味餐。
何怡明指出，欣賞完美景，更有大禮要送給你，即日起民眾只要在青春山海線8區（八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮）的特色店家消費，滿額200元並登錄消費發票或收據，就有機會抽中PS5及7-11商品卡200元等豐富獎品，活動至12月31日止，歡迎民眾多多消費抽大獎。
這麼好康的青春山海線中秋禮盒，了可跟旅行社購買外，還同步上架7-11、全家超商型錄，並配合中秋檔期推出限時的999元優惠價，預購到10月31日止，請民眾把握機會，要買要快；歡迎大家疫情穩定後能多去走走，活動詳情可上青春山海線的官網查詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！