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行銷青春山海線　新北推買中秋禮盒送遊程、滿額抽PS5

▲新北市政府的「青春山海線」品牌，應景推出最高CP值的中秋禮盒「紀念風味酒禮盒組」，還首創「買禮盒、送遊程」的優惠。（圖／新北市政府經發局提供）
▲新北市政府的「青春山海線」品牌，應景推出最高CP值的中秋禮盒「紀念風味酒禮盒組」，還首創「買禮盒、送遊程」的優惠。（圖／新北市政府經發局提供）

記者陳志仁／新北報導

2021-09-03 12:27:59

中秋節將屆，新北市政府的「青春山海線」品牌，應景推出最高值的中秋禮盒「紀念風味酒禮盒組」，除首創「買禮盒、送遊程」的優惠外，民眾於12月31日前在青春山海線的特色店家消費，滿200元就有機會開心抽中PS5。

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新北市政府副秘書長張其強今（3）日表示，今年「紀念風味酒禮盒組」中，都是利用北海岸在地食材開發的美味商品，包括三芝二號倉庫－櫻芝戀花見櫻花酒、舞茶實業-魩仔魚爆米花、艾波索法式甜點-奶油龍蝦餅乾、阮的肉干-香辣蟹口味筷子肉干，要讓民眾一次吃到最新鮮的山海美味。

經發局長何怡明說，除品嚐美饌，還要欣賞山海美景，今年新北市府首度和3家旅行合作，推出「買禮盒、送遊程」的特惠方案，民眾只要購買1280元「紀念風味酒禮盒組」，就可以0元暢遊北海岸；包括可搭乘辰社旅行社的景觀敞篷雙層巴士，悠遊金山、石門，用不同視角感受美麗海岸線。

宏祥旅行社更是月月推出精選遊程，像是9月帶大家去龜吼漁港吃秋蟹、10月帶大家暢遊淡蘭古道等等；另外，三芝二號倉庫咖啡館也推出原價999元，優惠加購價70元的「食農體驗一日遊」，可到二號倉庫來一趟梯田復育小旅行，民眾能親自巡田水種番薯，採地瓜和茭白筍，品嚐最鮮的田園風味餐。

何怡明指出，欣賞完美景，更有大禮要送給你，即日起民眾只要在青春山海線8區（八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里、瑞芳、貢寮）的特色店家消費，滿額200元並登錄消費發票或收據，就有機會抽中PS5及7-11商品卡200元等豐富獎品，活動至12月31日止，歡迎民眾多多消費抽大獎。

這麼好康的青春山海線中秋禮盒，了可跟旅行社購買外，還同步上架7-11、全家超商型錄，並配合中秋檔期推出限時的999元優惠價，預購到10月31日止，請民眾把握機會，要買要快；歡迎大家疫情穩定後能多去走走，活動詳情可上青春山海線的官網查詢。


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