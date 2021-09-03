澳洲駐美大使：威脅印太安全　中國較恐怖主義還嚴重

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斯諾蒂諾斯說，為了反制中國威脅，美國、澳洲和紐西蘭今年將會進一步加強軍事和經濟聯繫，而「美澳紐防衛公約」（ANZUS）所締結的三國聯盟亦將更為緊密。
隨著美國戰略重心移轉至印太地區，斯諾蒂諾斯相信，美軍撤出阿富汗的舉動，不只是具有象徵意義而已。
斯諾蒂諾斯表示，針對阿富汗戰爭期間的種種爭議，以及撤軍最後階段的混亂情況，他支持有關當局要徹查到底。他補充，針對美國如何投入與撤離軍事衝突的相關政策，澳洲應該享有一定發言權；因為澳洲曾經「流血與出錢」，而且澳洲也會繼續支援美國面對未來的軍事衝突。
斯諾蒂諾斯說，對美國以及對整個印太地區來說，當前的地緣政治挑戰明顯來自中國崛起。他指中國造成的威脅已經比恐怖主義來得更嚴重，因為國際社會現在已經比20年前更懂得如何對付恐怖主義了。
斯諾蒂諾斯解釋，印太地區目前更需要對付的，是來中國在區域內推行「數位威權主義」（digital authoritarianism）和其他脅迫手段；而這正是澳洲和美國致力對付的問題。
斯諾蒂諾斯強調，澳洲指責的對象並不是中國人民，澳洲要指責的是外國政府以處理其國內經濟事務的手法來干預澳洲，因此澳洲必須挺身捍衛自己的價值觀。
澳洲自從去年4月向國際社會倡議調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情起源後，與中國關係惡化，隨即有多項澳洲產品出口中國受阻。
「澳洲金融評論報」提到，1日是「美澳紐防衛公約」（ANZUS）簽署70周年，加上美國已於8月31日完全撤離阿富汗；斯諾蒂諾斯說，美國有決心面對印太地區的地緣政治挑戰，而澳洲和美國亦已展開部署，以對付中國脅迫。
斯諾蒂諾斯舉例，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）、國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和副總統賀錦麗（Kamala Harris）在近期訪問印太地區的行程中，都指出美國已將戰略重心移轉至印太地區。
斯諾蒂諾斯預料，美國將會加強與印太各國的防衛安全和經濟貿易聯繫，而且「美澳紐防衛公約」聯盟將會納入更多國家。
報導提到，澳洲有60%的軍事能力（military capability）是由美國提供；澳洲目前推動擴大自製飛彈計劃，以供澳洲和美國使用。斯諾蒂諾斯透露，澳洲與美國正展開新型武器技術合作，例如高超音速（hypersonics）及導引彈藥（Precision Guided Munitions）技術；他說，澳洲希望提高維護主權所需的武器自主研製能力。
報導還提到，斯諾蒂諾斯剛結束訪問美國阿拉巴馬州亨茲市（Huntsville）的武器生產基地；他指澳洲政府將會參考美國的武器產業模式，並在今年內提出規畫，以便在澳洲建立類似的生產基地。
美國、澳洲和紐西蘭三國1951年9月1日簽署「美澳紐防衛公約」。該公約自從簽署以來，澳洲政府唯一一次引用公約條文採取軍事行動支援美國的事例，是在2001年美國遭遇911恐怖攻擊之後──當時澳洲總理霍華德（John Howard）於2001年9月14日記者會上說，據該公約第四條，美、澳、紐任何一方一旦遭遇危難，這三方將會根據自己國家的憲法程序採取行動，以便對付共同危難；隨後澳洲長期支援美國投入阿富汗及伊拉克戰爭。（編輯：郭中翰）1100903