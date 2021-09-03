我國經濟部辦美國線上攬才活動　就業金卡申請方式曝

四方報報導，我國外貿協會和舊金山台灣貿易中心，在9月1日舉辦了「2021年美國線上攬才活動」記者會，此次參與攬才的台灣公司超過30間，包括台積電、華碩等知名企業。舊金山人才濟濟，因此是攬才的首選地區，從2018年至今，台灣核發了1,260張就業金卡，其中僅舊金山就核發了288張，排名第1。今年參加攬才的台灣廠商涵蓋半導體產業、ICT產業、電腦周邊產業、製造業、金融服務業、生醫製材業等，共提供四百多個工作機會。
四方報/綜合報導
2021-09-03 13:29:00
台灣核發的就業金卡，具備四證合一的功能，即工作證、簽證、居留證和重入境證。金卡持有者一入境台灣，就可以加入健保，同時還享有父母雙親到台灣探親1年的特惠。允許持卡者可以自由尋職、隨時就業、合法兼職與自由轉換工作；居留簽證為長期簽證，可在台居留期間為180天以上；外僑居留為用於證明非中華民國國民之外籍人士與無戶籍國民在台灣境內合法長期居留的身份證件；重入國許可則是即使在COVID-19期間，依然允許不限次數入出境台灣。
另外，就業金卡的有效期間為1至3年，可依申請者的需求做選擇，期滿得重新申請。所有申請程序都可在網路上自行完成，不需要外部顧問、私人機構或公司來代辦。申請者須具備「外國特定專業人才資格」，符合特定資格條件且具特殊專長者，可依照其專業技能八大領域擇一申請，資格由所屬相關部會主管進行認定；申請者不需要先在台灣找到工作。而專業技能的八大專業領域為科技領域 （科技部）、經濟領域 （經濟部）、教育領域 （教育部）、文化、藝術領域 （文化部）、體育領域 （教育部）、金融領域 （金融監督管理委員會）、法律領域 （法務部）、建築設計領域 （內政部）。有意願申請者可至《外國專業人才申辦窗口平台》線上申辦。
而本周登場的活動出席人士有舊金山經文處處長賴銘琪、經濟組組長陳愛蘭、移民組組長陳素欄、台灣貿易中心主任鄒長青、經理吳宜柔等，都出席了此次活動，足見政府對招攬專業人才的重視。