名家論壇》朱駿／國民黨要趕快拋掉幻想

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最重大與熱門、且候選人已公開交手多次的話題就是兩岸問題，其中以「九二共識」最為核心。究竟「九二共識」是什麼？對國民黨是正資產，還是大負債與包袱，讓國民黨自始涉入兩岸事務之人呈現，應該最能令國民黨人服氣吧？
國民黨人高孔廉2016年5月13日投稿於《聯合報》—〈高孔廉：九二會談-歷史事實是破局〉。裏面明白寫道：「一九九二年十月底，又約在香港會談，對於一個中國，雙方各提五個表述方案，均互不接受，我方乃又另提三案，但對方並未回應，即返大陸；我方團隊為了彰顯誠意，留在香港等待，亦未獲回應，因此『九二會談是破局的，根本沒有共識』。媒體報導，蔡英文的幕僚擬以承認『九二會談歷史事實』來表述，那是完全不了解經過及破局事實。」兩度強調「破局」，白紙黑字，鐵證如山。既然破局，就應該沒有共識才符合事實吧？
時隔5年多，2021年9月2日，高孔廉也是投稿《聯合報》—〈對國民黨主席選舉兩岸政策期許〉。在此，高則寫道：「『九二共識』緣起是我方於一九九二年依據中華民國憲法及國統會關於一個中國的涵義所提出的表述，其基本精神『雙方對於一個中國的涵義認知各有不同』，可以簡述為一中各表，所以『基於中華民國憲法的九二共識』或稱『憲法九二』，才能彰顯原汁原味的九二共識，不容許斷章取義，只截取前段或後段，更不容許有人把它扭曲，將九二共識等於一國兩制。」
明明2016年說是破局因此無由存在的東西，經過了5年多竟然有了「原汁原味的九二共識」，縱使要有任何共識，也應該是2016之後的共識才合理吧？怎麼可能是2016年否定的「九二共識」？看起來，國民黨人篡改歷史的膽子不小於共產黨與民進黨人。
本人在個人臉書將此兩段對照，原汁原味呈現，竟然收到臉書通知：「你的留言違反了《社群守則》。」看起來，這一套賤招很有傳染力，不是那一黨的專利。可悲！可嘆！
國民黨若不趕快丟掉自我矛盾鐵證如山的「九二共識」，謙卑地面對事實基本面，發展合實合理的兩岸論述，必會被民進黨壓著打，永遠翻不了身，若想藉中共之助，恰恰坐實了民進黨善用的「親中賣台」。
「戰鬥藍」空洞
「戰鬥藍」喊出來有一個多月了，但要到9月9日才能召開記者會，公布戰鬥藍宣言，這就顯露出了一項事實，「戰鬥藍」可能是發起人突然靈光閃現的念頭，並未縝密思考規劃的產物，先喊了再想辦法填實內涵。這種做法十之八九要出問題的，看9日怎麼說吧。
趙少康表示，「戰鬥藍」「是要團結中央、地方所有公職互相聲援」，那不就是要把國民黨包裹起來，做它的囊中物或部分集合，國民黨變成了「戰鬥藍」的國民黨支部？趙想以此實質操控國民黨，當實質黨主席？這可能是個夢想或幻想。
本人可以預斷，國民黨內不會所有人都跟趙少康走，這是事物之本質。所以，「戰鬥藍」在最好的情況下最終只能或可能會發展成黨內的「組織或次團」，趙如果看不清楚這一點，必然會光怪陸離而出糗。
「黨內無派，千奇百怪」，國民黨就是缺少幾個像黃復興這種黨內組織或派系，有能力的人站出來組織本是好事，不必害羞膽怯，應該光明正大，昭告天下，說清楚派系的宗旨、價值理念與紀律規範，這對國民黨是一大好處與幫助，何必敢做不敢當？
「藍白合」是孬種的投機行險
「藍白合」被一些人喊得響亮，弄得國民黨內也有一些人跟著應聲，這其實反映出了國民黨人的不用大腦，思想空洞，不知所適，不知反省，聽到槍聲，神思就被牽引的弱智狀態。
若國民黨人說「未來的國民黨主席要想盡辦法讓在野力量極大化」，言外之意，是要國民黨肩負在野勢力領頭人的責任。這話聽起來讓人無法挑剔，問題是，在野力量不只是國民黨，國民黨如何能牽動其他的力量？
如果國民黨自身的力量不足，非但牽不動人家，有可能自己被挖牆腳，被人侵蝕，這不就是現在進行式嗎？很多國民黨人已經投效民眾黨。反之，若國民黨形象日好，蒸蒸日上，力量走強，在台灣西瓜偎大邊的風氣中，民眾自然靠攏支持，其他在野政黨反被掏空。
因此，國民黨能否成為在野勢力的希望與領頭羊，問題在己不在人，在內不在外。國民黨有年輕台北市議員表示，「郭現已是在野力量中不可或缺的角色，…爭取與郭台銘合作勢必得花很多時間溝通」，是抓錯重點，瞄錯焦點，就是在錯誤意識中做夢幻想。年輕人竟然腦力如此，就是國民黨最大的破綻之一，令人搖頭嘆息，必須儘快修補加強才能強化國民黨的吸引力。
打鐵還須自身硬，國民黨軟弱無能，顢頇踉蹌，已為公論，「考驗著未來黨主席的智慧」的第一件大事應該是如何把自己搞對搞好，如此才能強大。不先做當務之急，只想著要撿人家現成的，就是投機行險，最終必然反為所制，偷雞不著蝕把米，面對郭台銘與柯文哲，如此投機，可能會連米袋子都撂下了。
2022年地方選戰，民眾黨一定傾巢而出，爭搶地方民代或里長，國民黨若要合作，人家一定開出高價，要國民黨讓出必勝之地，保送當選。若國民黨答應，如何在黨內服眾？選舉中不同政黨合作，不是智慧的問題，是基本立場問題。要能守住基本立場，才能談其它，不根據事實基本面的「智慧」都是空話，可能是「投機」的遮羞布。
2024為了衝高立委席次，民眾黨一定派出總統候選人，郭台銘若是對政治之路不死心，可能在2024再競逐大位的話，最有可能的就是接受民眾黨提名，與柯文哲必有難以化解的矛盾，更將與國民黨有不可調和的矛盾；何況，郭動向難以捉摸，國民黨著急什麼？太著急就會令自己處於下風，受人牽制，失去主動，國民黨只會更加軟弱，步伐凌亂，失去更多支持者。
●作者：朱駿／時事評論人
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