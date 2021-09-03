温貞菱血色模樣超狂　女性幹練帥樣公開

我是廣告 請繼續往下閱讀
温貞菱3年前曾受邀擔任高雄電影節選片指南講者，談起對雄影的回憶，她透露過去曾當過影迷，來高雄電影節觀賞電影，「我對雄影的印象就是無法被框架，包羅萬象又是能納百川的大海！」這次受邀擔任形象大使，她開心表示：「很感謝有機會，在這個時間可以多多推廣不同類型的電影，一接收到雄影的邀約，就期待能夠讓更多人嘗試不同電影風格上的選擇。」
今年高雄電影節因應疫情，推出年度主題「謎幻樂園」片單，單元集結多部超現實電影，邪典經典電影《聖山4k修復》、沙漠全裸解放自我的《無限春光在險峰》等片單一公開，不少影迷表示：「有夠期待！」温貞菱也說《聖山》是她多年愛片，大讚：「非看不可！」
談起生活中的超現實體驗，温貞菱自曝過去常做預言夢，「我常會夢到自己未來會拍攝的片，有時候夢到就會想說『這是共時性，我走在對的路上！』」，也曾夢到自己變成一隻螞蟻，爬到3層樓的樓梯，卻被一陣強風吹走，墜落途中她也跟著醒來，神奇夢境讓她不禁笑喊：「覺得變成螞蟻很神祕。」
「2021高雄電影節」將於10月15日到10月31日舉行，10月2日中午12點線上、實體同步開賣，今年除了部分作品實體放映，也將和國際線上平台shift72，以及曾跟墨爾本國際電影節合作的 INVR「線上虛擬展場」合作，打造線上影展以及沉浸式展演「XR無限幻境」主題單元，未來將陸續公布精彩片單，詳情可至高雄電影節官方網站、社群查詢。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。