高度懷疑是Delta！機師兒確診全校停課 祭4大隔離措施
中央流行疫情指揮中心今（3）日公布新增2例本土確診及4例境外確診病例，其中包括2名長榮前船機組員，自澳洲回來2天後採檢驗出陽性，而且其中1名機師小孩也確診，目前學校也全面停課，主要是高度懷疑是Delta變異株傳染，一定要小心一點，因此也針對接觸者祭擴大匡列，並祭出4大隔離措施。
記者顏真真/台北報導
2021-09-03 14:48:21｜2021-09-03 16:15:05
陳時中表示，這兩名長榮前船機組員分別為案16119及案16120，兩人是同班機執勤，從澳洲航班回來2天後採檢為陽性，其中案16120的小孩也確診為案16122，目前在桃園地區高中就讀，上午學校也採取相關措施，再加上一名小孩確診，其中案16066接觸者採檢26人，全部都是陰性，已匡列者都已採檢完畢都是陰性。
至於案16119及案16120接觸已先居家隔離，大部送到集中檢疫所，匡列居家者都要採檢，現在完成只有2例陰性，另一例陽性就是案16122。
對於案16122，原本之前處理是一個確診全班停課，先隔離，然後2人確診才全校停課，但這次案例處理謹慎一點，所以全校需停課，之所以這樣，陳時中坦言「然是高度懷疑很可能是Delta變異株，一定要小心一點」。
目前案16122學校接觸者處置，擴大匡列及隔離措施包括一、同班同 集中檢疫14天；二、同班同學家人預防性集中檢疫；三、跨班上課同學，集中檢疫14天；四、當天曾進入個案使用後的教室使用者，居隔14天。
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