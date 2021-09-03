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高度懷疑是Delta！機師兒確診全校停課　祭4大隔離措施　

▲針對再傳機師突破性感染，連小孩也確診，中央流行疫情指揮中心最新說明。（示意圖／翻攝Pexels）
▲針對再傳機師突破性感染，連小孩也確診，中央流行疫情指揮中心最新說明。（示意圖／翻攝Pexels）

記者顏真真/台北報導

2021-09-03 14:48:21｜2021-09-03 16:15:05

中央流行疫情指揮中心今（3）日公布新增2例本土確診及4例境外確診病例，其中包括2名長榮前船機組員，自澳洲回來2天後採檢驗出陽性，而且其中1名機師小孩也確診，目前學校也全面停課，主要是高度懷疑是Delta變異株傳染，一定要小心一點，因此也針對接觸者祭擴大匡列，並祭出4大隔離措施。

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▲指揮中心說明國籍航空確診個案個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心說明國籍航空確診個案個案關聯圖。（圖／指揮中心提供）
陳時中表示，這兩名長榮前船機組員分別為案16119及案16120，兩人是同班機執勤，從澳洲航班回來2天後採檢為陽性，其中案16120的小孩也確診為案16122，目前在桃園地區高中就讀，上午學校也採取相關措施，再加上一名小孩確診，其中案16066接觸者採檢26人，全部都是陰性，已匡列者都已採檢完畢都是陰性。

至於案16119及案16120接觸已先居家隔離，大部送到集中檢疫所，匡列居家者都要採檢，現在完成只有2例陰性，另一例陽性就是案16122。

▲指揮中心說明2名國籍航空機師確診案16119及案1612的接觸者採檢情況。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心說明2名國籍航空機師確診案16119及案1612的接觸者採檢情況。（圖／指揮中心提供）

對於案16122，原本之前處理是一個確診全班停課，先隔離，然後2人確診才全校停課，但這次案例處理謹慎一點，所以全校需停課，之所以這樣，陳時中坦言「然是高度懷疑很可能是Delta變異株，一定要小心一點」。

目前案16122學校接觸者處置，擴大匡列及隔離措施包括一、同班同 集中檢疫14天；二、同班同學家人預防性集中檢疫；三、跨班上課同學，集中檢疫14天；四、當天曾進入個案使用後的教室使用者，居隔14天。

▲指揮中心說明案16122學校接觸者處置4大措施。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心說明案16122學校接觸者處置4大措施。（圖／指揮中心提供）


▲9月3日新增2例本土個案，分別在新北與桃園。（圖/NOWnews製表）
▲9月3日新增2例本土個案，分別在新北與桃園。（圖/NOWnews製表）


▲9月3日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
▲9月3日全台確診分佈圖。（圖/NOWnews製表）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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