太魯閣號司機袁淳修　今日入祀忠烈祠

台中市今（3）日舉行秋祭國殤典禮，今年將4月發生的太魯閣出軌事件事件中，直到最後一刻仍盡忠的台鐵司機員袁淳修入祀忠烈祠。今日的秋祭典禮中，包括台鐵局高層及全國火車駕駛產業工會，均出席儀式。
記者張志康/綜合報導
2021-09-03 14:36:29
台鐵局表示，袁淳修於今年4月2日駕駛第408次太魯閣號列車，經和仁到崇德間之東正線(海側)，進入清水隧道北口前（里程51K+420），撞及已滑落軌道上的工程車，造成列車出軌，49人罹難（包含袁司機員與江姓助理司機員），217人受傷。
台鐵局認為，袁淳修面臨此危機，堅守崗位竭盡全力採行緊急煞車並鳴笛之守護旅客義舉。惟因反應時間不足，列車撞擊軌道上的工程車後，部分車廂脫軌並嚴重扭曲變形；袁司機員亦因此當場不幸因公殉職，鞠躬盡瘁。
為表達對袁烈士尊敬緬懷之意，臺鐵局特派馮副局長率機務處、段部門主管，連同全國火車駕駛產業工會全部主要幹部，特地聯席參加此入祀儀式，以告慰袁烈士在天英靈。
國家運輸安全調查委員會8月23日公布台鐵408次太魯閣號事故事實資料報告，運安會主委楊宏智日前也表示，運安會有調查這班車的行駛情況，發現行經該路段時是誤點6分鐘的狀況，如果列車沒誤點的話就不會發生事故，真的是運氣很不好。