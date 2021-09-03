太魯閣號司機袁淳修　今日入祀忠烈祠

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國家運輸安全調查委員會8月23日公布台鐵408次太魯閣號事故事實資料報告，運安會主委楊宏智日前也表示，運安會有調查這班車的行駛情況，發現行經該路段時是誤點6分鐘的狀況，如果列車沒誤點的話就不會發生事故，真的是運氣很不好。