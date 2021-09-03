台鐵太魯閣號事故案將開庭　開放旁聽採網路登記

（中央社記者張祈花蓮縣3日電）花蓮地方法院審理台鐵408次太魯閣號事故中被告李義祥、華文好等涉公共危險罪，全案將於16日起陸續開庭，因COVID-19疫情及傳喚人數多，旁聽席名額不多，採網路登記報名。





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花蓮地方法院指出，台鐵408次太魯閣列車事故案，將於16日、23日就被告李義祥等公共危險罪審理、28日就華文好等過失致死罪部分行審理程序。





花蓮地院庭長黃鴻達指出，傳訴訟參加人、訴訟代理人等人數預估超過70人，考量COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施及院內空間限制，僅開放記者旁聽席6席及民眾旁聽席12席，採官網登記報名，保留6席開庭當天現場排隊報名。





黃鴻達表示，台鐵第408次太魯閣號事故屬社會矚目重大案件，死傷者眾多，被告人數和涉案複雜，卷證非常多，檢方起訴後，法官花了很多時間密集進行準備程序，坦言「壓力很大、很辛苦」。





花蓮地院表示，網路報名登記到9月10日，13日公告旁聽名單。提醒民眾進入法庭需戴口罩、全程配掛旁聽證，並於開庭前10分鐘經安全檢查程序後依序入座。非經法官許可，不可拍照、攝影、錄音、錄影，且應關閉電源或調整為靜音、震動模式。





台鐵408次太魯閣號事故造成49人死亡、逾200人輕重傷。花蓮地檢署4月16日依過失致死等罪嫌起訴施工廠商李義祥、移工華文好等7人；8月19日依過失致死、偽造文書等罪嫌，追加起訴台鐵局花工段主辦工程司潘堂益及工程顧問郭姓專案經理。（編輯：郭諭儒）1100903



