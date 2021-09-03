國籍機組員爆發群聚！陳時中：3位確診者都飛過芝加哥
國籍機組人員近期再傳出群聚事件，分別為案16066、案16119、案16120以及案16120的小孩案16122。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今（3）說明，目前確診的3位機組人員雖然基因定序仍未完成，但3人都曾到過美國芝加哥機場。
記者賴志昶／台北報導
2021-09-03 15:09:25｜2021-09-03 16:13:58
今日於指揮中心記者會上，陳時中表示，今日新增的案16119、案16120曾同班機來回飛過澳洲布里斯本，有兩者互相傳染的可能性，與案16066的關聯性較低。
不過，陳時中指出，這3位機組員都曾經有到芝加哥機場的紀錄，所以要求航空公司對芝加哥外站的管理要特別加強跟檢視，在加強還沒完成之前，先要求到過此外站的機組員要全部居家檢疫14日。
因此，為因應本次透過定期監測檢出機師確診事件，指揮中心「強化機組員返臺後防檢疫規定」即日起全面實施。指揮中心規定，於本次群聚事件感染源釐清前，該家國籍航空公司執飛美國芝加哥航線的機組員，入境均應至指定處所檢疫14天，且於入境日及檢疫期間進行3次篩檢；同時，為求慎重，也將回溯及召回過往14日（8月21日至9月3日）曾執飛該航線機組員，進行檢疫及採檢等應變措施。