HUR出道不滿1年受國際認可！絕美MV摘4獎　成員激動致謝

女團HUR由裴頡、利善榛、巴倫月、C.Holly、連穎、席子淇6位平均24歲的女孩組成，她們在今年4月推出

歌曲《Need No More》MV。而近日傳來好消息，該支MV截至目前為止，已經拿下了4個國際獎項。

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HUR今年4月推出的

《Need No More》MV，由

「轉轉影像 Shift Studio」拍攝，該曲的MV無論是影像、色彩應用上都讓人過目難忘，在YouTube上有237萬次的點擊率，近來傳來好消息，該支MV拿下了義大利「維蘇威國家電影節」的「MV類最佳導演獎」、美國「DMOFF國際線上電影節」的「最佳後期製作」、「

英國IMVA國際音樂錄影帶大賞」的「最佳音樂錄影帶」與

「洛杉磯電影節」的「最佳榮譽MV」，共4項國際獎項。

▲▼HUR的歌曲《Need No More》MV截至目前為止已經拿下4個國際大獎。（圖／AOA ENTERTAINMENT LAB提供）

對於這個好消息，連穎開心表示，收到獲獎的訊息時，正開始要開工作，「覺得這是開啟一天很好的方式，錄完影後，知道得了很多獎，很驚喜，覺得這陣子的辛苦沒有白費，是個很好的開始，希望我們能一路順風，繼續走花路。」利善榛則說，得獎後給了她們更大的動力，期許HUR之後的作品會更好。

席子淇、裴頡難掩興奮稱讚道：「真的很為大家感到驕傲。HUR與導演都非常用心準備MV，能得到國際獎項的肯定很開心。」C.Holly透露，一開始感到很驚訝，同時也很開心，「MV除了很漂亮之外，裡頭也藏著團員們許多不同的面向，《

Need No More》是一個很有內涵的MV。很開心出道未滿1年，就先得到國際獎項，希望之後能繼續讓HUR發揚光大。」

巴倫月激動的說：「從來沒想過MV能在國外被看到，真的很開心。」

而引人注意的是，HUR的MV在義大利「維蘇威國家電影節」、「

英國IMVA國際音樂錄影帶大賞」大放異彩，其實蔡依林的《甜秘密》MV，也曾拿下

義大利「維蘇威國家電影節」的「最佳攝影指導」，以及

英國IMVA國際音樂錄影帶大賞」的「最佳攝影獎」，HUR在出道的超短時間內，就獲得國際認可，可以算是台灣的女團之光了。