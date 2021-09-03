早知道桃園機師子女確診　家長痛批校方今天還正常上課

我是廣告 請繼續往下閱讀
桃園市府和校方擔心傳染擴大，已在今天緊急要求學校立即全面停課，台灣再度陷入社區感染風險。有家長指出，孩子今天早上毫不知情，到了學校才被通知要求做PCR。家長痛批，「孩子到現在都還沒打疫苗，那現在病毒不就擴散了？學校昨天晚上就知道有人確診，今天還讓師生進校就不對了，不管家長或學生確診，就不能再讓其他學生進校了！」
北科附工今天突然通知校內有學生確診，下午緊急停課，目前全校2000多名師生都要進行PCR採檢，等結果出爐後才能離開學校。許多家長因此齊聚校門前要接送小孩回家。但家長到校之後才發現，師生目前都無法離開校園，氣得撥打電話給校方質問「還要等多久？」在得知學校昨夜就掌握確診訊息後，家長更是氣得大罵「那你們今天早上還讓學生進校，你們太扯了吧！」
目前因為所有師生都必須接受PCR篩檢，必須等待結果出爐才能放行回家，甚至還有學生都被家長接回家了，又被學校召回。校內有許多學生因為擔心吃了校內供應的午餐可能染疫，因此紛紛都打電話訂購外送餐點。校門外家長憂心等待孩子，校園內學生也擔心染疫，這樣的痛苦等待，也必須等到所有師生篩檢結果出爐，才能稍稍舒緩。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。