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早知道桃園機師子女確診　家長痛批校方今天還正常上課

▲長榮機師就讀於北科附工的子女確診，今天有家長將孩子接回家了，卻接到學校通知，必須再回學校進行PCR的檢測。（圖／記者李春台攝，2021.09.03）
▲長榮機師就讀於北科附工的子女確診，今天有家長將孩子接回家了，卻接到學校通知，必須再回學校進行PCR的檢測。（圖／記者李春台攝，2021.09.03）

記者李春台/桃園報導

2021-09-03 15:20:38｜2021-09-03 16:12:57

桃園2名長榮機師接種完2劑疫苗後，仍然「突破性感染」，且指揮中心昨晚連夜清查，今（3）日凌晨確定其中1名機師已傳染其目前就讀北科附工的子女，但因學校在9月1日開學，該名學生已到校上課2天。中午部分學生家長到校門口接小孩時，痛批學校明明知道校內有學生確診，今天卻仍然讓師生進校，擔心這種作法，很可能造成台灣另一次疫情的破口。

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桃園市府和校方擔心傳染擴大，已在今天緊急要求學校立即全面停課，台灣再度陷入社區感染風險。有家長指出，孩子今天早上毫不知情，到了學校才被通知要求做PCR。家長痛批，「孩子到現在都還沒打疫苗，那現在病毒不就擴散了？學校昨天晚上就知道有人確診，今天還讓師生進校就不對了，不管家長或學生確診，就不能再讓其他學生進校了！」


北科附工今天突然通知校內有學生確診，下午緊急停課，目前全校2000多名師生都要進行PCR採檢，等結果出爐後才能離開學校。許多家長因此齊聚校門前要接送小孩回家。但家長到校之後才發現，師生目前都無法離開校園，氣得撥打電話給校方質問「還要等多久？」在得知學校昨夜就掌握確診訊息後，家長更是氣得大罵「那你們今天早上還讓學生進校，你們太扯了吧！」

▲學生不敢吃校內供應的午餐，紛紛電話訂購外送的餐點果腹。（圖／記者李春台攝，2021.09.03）
▲學生不敢吃校內供應的午餐，紛紛電話訂購外送的餐點果腹。（圖／記者李春台攝，2021.09.03）

目前因為所有師生都必須接受PCR篩檢，必須等待結果出爐才能放行回家，甚至還有學生都被家長接回家了，又被學校召回。校內有許多學生因為擔心吃了校內供應的午餐可能染疫，因此紛紛都打電話訂購外送餐點。校門外家長憂心等待孩子，校園內學生也擔心染疫，這樣的痛苦等待，也必須等到所有師生篩檢結果出爐，才能稍稍舒緩。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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