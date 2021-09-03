唐禹哲拿五星旗「感謝革命家」　陸網友激動：愛國男神

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唐禹哲上月31日在微博發文，分享多張走訪福建某景區的照片，其中一張手拿五星旗，於毛澤東1929年召開古田會議的「廖氏宗祠」前留影，配文寫下：「發自內心感謝老一輩革命家的艱苦奮鬥，才有了現在我們幸福的生活。」
此外，唐禹哲還與一群穿著同款白色Polo衫的人，一起拉著印有「學黨史、念黨恩、創佳作」的紅色布條，站在毛澤東雕像前拍照，許多大陸網友看到後激動留言：「愛國的男神」、「有幾個敢這樣說話的台灣藝人？我佩服老唐」、「不愧是我喜歡了10幾年的人，愛國這一點永遠沒有問題」。
事實上，唐禹哲不只在微博發這篇遊記，連臉書、IG也有分享，不過僅有放上風景、四合院建築的照片，唯一一張多人的大合照也遠到非常模糊，部分台灣網友誤以為他只是單純分享踏青照，留言：「禹哲，你辛苦了，要好好休息喔，不要太累了，好漂亮的地方情」、「你去了個很鄉村的地方，可以放鬆心情」、「風景不錯」。
然而，不少看過五星旗照的網友，毫不留情痛批唐禹哲親中，「你好讓人失望」、「好好拉著紅布條學黨史啊」、「記得放棄台灣籍回歸祖國懷抱」，還在留言區替他補上拿五星旗的照片，「拿著五星旗（的照片），怎麼不放呢？」酸度破表。（編輯：楊穎軒）