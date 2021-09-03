台南品味週為期4天 把握開學第一周假期 7國參展看頭十足

2021「台南品味週」5展合一，9月3日到6日在南紡世貿展覽中心盛大開幕，5大主題分別為國際頂級酒展、國際咖啡美食展、台灣茶產業博覽會、戶外休閒用品展、汽車重機展。另外還有國際品味區、市府主題區、生活品味區和電動車專區，共150家廠商展出，420個攤位，規模更勝以往。主辦單位表示，國際品味展區由7個友好國家包括，史瓦帝尼、瓜地馬拉、印尼、捷克、奈及利亞、匈牙利，以及墨西哥，現場販售咖啡豆、茶葉、啤酒、其他酒精飲料、手工藝品、食品食材等，一次購足，彌補民眾因疫情無法出國的遺憾。





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市長黃偉哲也於開幕首日到場為參展商拉抬買氣與人氣，鼓勵民眾中秋節前踴躍採購，超值便利又能抽大獎。黃偉哲表示，台南品味週已成為一個品牌，成為台南許多精品爭相上市的平台，非常感謝工商時報長久以來舉辦台南品味週，讓更多台南好物被看見，今年攤位數較往年創新高，希望讓許多商家在疫後能夠恢復生機，重新躍起再創佳績。











台南農業局主題館邀請12家農會展售優質農特產品，包含玉井、七股、新市、柳營、麻豆、鹽水、六甲、新化、西港、歸仁、山上及台南地區農會，行銷芒果、虱目魚罐頭、紅蔥酥油、毛豆、牛奶、柚子、日曬意麵、台南越光米、胡麻、鳳梨、綠竹筍、洛神花等相關製品，品項十分豐富，現場亦提供「台南禮好」手冊供民眾參閱選購台南好禮。現場另一亮點的重型機車區，展出超過上百台包括APRILIA、HONDA、KTM、MOTO GUZZI、YAMAHA等車友心中的夢幻逸品，款式多樣超看頭，也有重機專用的車衣、輪胎、機油、安全帽等周邊商品。車展區還有福特、現代、納智捷等三大汽車品牌，以及宏佳騰智慧電車、康騏電動車，假日安排重機人氣Show Girl現身炒熱氣氛，歡迎民眾把握開學第一周的假日來現場實體賞車。





▲黃偉哲與現場車商合影（圖／記者陳諭申攝，2021,09,03）







台南品味週展覽門票100元，12歲以下兒童、65歲以上長者、學生、身心障礙者，憑出示證件，免購門票入場。凡每位入場參觀者可獲得抽獎券，有現金及萬元住宿券等抽獎好禮。活動官網：cec.ctee.com.tw/tlw/，或臉書台南品味週。（禁止酒駕／飲酒過量有害健康）









