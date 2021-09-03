蝦皮購物「9.9超級購物節」下單抽百萬超跑免費開

蝦皮購物疫後首檔「9.9超級購物節」8/26活動開跑後，在短短5天內創下訂單量較去年同期增加三成的亮眼佳績，而蝦皮購物也發現，民眾的消費習慣隨著疫情趨緩轉變，相較於「618超狂購物節」銷量前3名由生鮮、食品類商品一口氣包下，「9.9超級購物節」則由家居用品、美妝保健加入熱銷榜前3名，其中「口罩」仍首居銷售榜冠軍，顯見因應疫情漸見曙光、出門機率增加，再加上開學季為學生補貨口罩，後疫情生活兼具防疫觀念與外出生活平衡的趨勢。為了維繫疫後成長動能，蝦皮購物「9.9超級購物節」不只祭出多件商品下殺３折起，更加碼精選iPhone充電傳輸線、織眠家族純棉被套床包組等夯品限時９元瘋搶，巴黎萊雅玻尿酸眼霜級撫紋精華霜下殺36折700元有找、Microsoft Surface Go 2超值組合限定優惠價！
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「9.9超級購物節」作為蝦皮史上最大購物季的開場，不只好買也超好玩！根據站上資料指出，蝦皮遊戲月平均總遊戲次數高達3億次，且今年活躍遊戲參與用戶相較今年初更增加了百萬人次！為了回應民眾對蝦皮遊戲的熱愛，「9.9超級購物節」蝦皮購物攜手150個品牌，為8款蝦皮遊戲祭出總價值超過400萬的獎項，不管是家電界夢幻逸品Dyson吸塵器、或是宅家遊戲之王PS4 Pro通通有機會免費帶回家，邀你瘋玩搶好康！
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