蝦皮購物「9.9超級購物節」下單抽百萬超跑免費開

蝦皮購物疫後首檔「9.9超級購物節」8/26活動開跑後，在短短5天內創下訂單量較去年同期增加三成的亮眼佳績，而蝦皮購物也發現，民眾的消費習慣隨著疫情趨緩轉變，相較於「618超狂購物節」銷量前3名由生鮮、食品類商品一口氣包下，「9.9超級購物節」則由家居用品、美妝保健加入熱銷榜前3名，其中「口罩」仍首居銷售榜冠軍，顯見因應疫情漸見曙光、出門機率增加，再加上開學季為學生補貨口罩，後疫情生活兼具防疫觀念與外出生活平衡的趨勢。為了維繫疫後成長動能，蝦皮購物「9.9超級購物節」不只祭出多件商品下殺３折起，更加碼精選iPhone充電傳輸線、織眠家族純棉被套床包組等夯品限時９元瘋搶，巴黎萊雅玻尿酸眼霜級撫紋精華霜下殺36折700元有找、Microsoft Surface Go 2超值組合限定優惠價！





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▲蝦皮購物全新遊戲「99特蒐任務」，內有活動大使黃子佼陪你蒐集任務拿蝦幣！9月9日再特別加碼送999蝦幣。（圖／資料照片）

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▲蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日下單抽百萬超跑一日體驗。（圖／資料照片）

× ▲蝦皮購物「9.9超級購物節」9月9日下單抽百萬超跑一日體驗。（圖／資料照片）

▲蝦皮購物請你吃香蕉！9月9日「蝦蝦果園」，加碼送活動大使黃子佼限定香蕉種子。（圖／資料照片）

× ▲蝦皮購物請你吃香蕉！9月9日「蝦蝦果園」，加碼送活動大使黃子佼限定香蕉種子。（圖／資料照片）

▲「9.9超級購物節」織眠家族純棉被套床包組，限時9元瘋搶！（圖／資料照片）

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▲「9.9超級購物節」巴黎萊雅玻尿酸眼霜級撫紋精華霜30ml，下殺36折。（圖／資料照片）

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▲「9.9超級購物節」Microsoft Surface Go 2，限定優惠價22,288元。（圖／資料照片）