桃園確診個案曾至三民區推拿館　高市府今公布足跡

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根據高市府所公布個案161198月21日專程前往三民區正舒馥純推拿館(高雄市三民區鼎中路753號之6)停留約5小時，期間曾驅車前往鼓山區7-11文信門市外停留約3分鐘，與賣家面交網購物品後隨即離開返回推拿館，推拿完後直接開車北上返回桃園住家。
高市府衛生局表示，依據中央流行疫情指揮中心公布案16199已完成2劑疫苗接種滿14天，研判為突破性感染，雖未完成基因定序，但國際主要流行Delta異病毒株，且個案於8月31日出現症狀其可傳染期並未包含8月21日於高雄市足跡，研判傳染風險不高。
高市府防疫團隊除謹慎以對並呼籲市民朋友務必落實外出全程戴口罩、勤洗手、維持適當距離或隔板等物理性遮蔽，減少不必要移動、活動或聚會，避免出入人多擁擠的場所，確實遵守防疫規範，並應盡速接種COVID-19疫苗以有效降低個人與社區傳染風險。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。