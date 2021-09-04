薔薔拿「追求者背景」開譙楊繡惠 失控場面激怒孫協志
節目《明星許願池》本周邀請到楊繡惠、阿翔來到節目中擔任客座教授，挑戰快嘴RAP，並跟火紅的Rapper水水以及BR合作。值得注意的是，一向辛辣直言的薔薔，與很會吵架的前輩楊繡惠上演「diss」橋段，場面失控又爆笑，讓現場來賓看得相當過癮，不過一旁的主持人孫協志理智線卻瞬間斷掉，生氣直呼：「妳們到底要不要聽我講話？」
記者侯家瑜/綜合報導
2021-09-04 09:00:00
楊繡惠在演藝圈有「吵架之王」的稱號，這次她被孫協志要求跟同樣很會吵架的薔薔互相diss，未料diss還沒開始，薔薔就犀利開嗆，直言自己與楊繡惠層級不同，因為追她的男生不是高富帥就是擁有房子和車子，而追楊繡惠的男生則是只會在公園打太極拳，激動又火爆的diss畫面，讓主持人孫協志直呼快要受不了，表示從來沒有遇過這種失控的劇情，希望2人都能冷靜下來。
一旁的王仁甫也跳出來表示，如果孫協志能順利擺平楊繡惠和薔薔，就可以報名金鐘獎，而到了正式的diss時，不論是從身材批評到臉蛋，還是從外表罵到內在，楊繡惠和薔薔誰也不讓誰，吵架實力都相當堅強，火藥味十足，不過等到diss一結束，2人就抱在一起互相稱讚，讓現場的人都摸不清頭緒，笑說2人很像姊妹。