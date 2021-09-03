大陸整理演藝圈「子瑜衰捲其中」！韓媒發火護航開罵

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大陸推出「清朗行動」，以進一步加強粉絲圈亂象治理，限令包含取消明星榜單、優化調整排行規則、嚴管明星經紀公司、規範粉絲群體帳號、嚴禁呈現互罵訊息、清理違規群組版塊、不得誘導粉絲消費、強化節目設置管理、嚴控未成年人參與、規範應援集資行為等。
大陸中央紀律檢查委員會也在官網發表《深度關注｜流量明星翻篇了》，提到流量明星「失德失範」、「德不配位」，引導不及時、助長粉絲圈亂象，導致網路空間烏煙瘴氣，會給青少年帶來不良影響。文中特別點名趙麗穎、王一博粉絲因為傳出將二次搭檔，雙方粉絲網路對罵，官方認為藝人與公司「管理失位，造成發聲引導不及時」，趙麗穎工作室官方帳號最終被以禁言15天懲處。
大陸「管太寬」的政策，連帶周子瑜坐擁23萬粉絲的微博「周子瑜吧_TZUYUbar」受影響，管理者上月30日發文表示：「接到微博整改通知，為配合國家『清朗行動』，暱稱內包括：貼吧／XX站／中首／網宣／反黑／資源／BAR等的微博帳號，必須在兩週內修改暱稱。」另一個帳號「WithYu周子瑜回憶書」則決定暫停更新，未來會與「周子瑜吧_TZUYUbar」合併。
該舉動傳回南韓，當地媒體動怒發新聞，先是提到2015年子瑜因在節目舉台灣國旗、被黃安舉報台獨後，遭到大陸網友謾罵，最後不得不出面道歉一事；現在又莫名其妙捲入「整改」，「子瑜到底有什麼罪？子瑜從來沒有犯錯過，但受到波及的永遠都是子瑜，無處伸冤真的很不公平」，南韓網友也紛紛表示：「子瑜好可憐」、「大陸人不要追星算了」、「連這個也要管？」紛紛替子瑜抱不平。
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