3機師突破性感染！民眾黨團：機組員應居家檢疫隔離14天

我是廣告 請繼續往下閱讀
民眾黨團指出，指揮中心8月28日開始實施的檢疫措施當中，對於完整接種2劑疫苗者，僅要求入境日或隔天進行PCR檢測陰性後，再進行7天加強自主健康管理，也就是俗稱的「0+7」，但從這次機師突破性感染的案例來看，規定顯然過於寬鬆，很可能在自主健康管理期間傳染給家人。
接連出現3起機師突破性感染事件，指揮中心也宣布原本9月15日才要加嚴的機組員檢疫措施，提前至今天實施，完整接種疫苗的長班組員改為「5天居家檢疫採陰+9天加強自主健康管理」，更因3名機師都曾執飛美國芝加哥航班，下令執飛芝加哥航線的機組員，入境後須至指定處所檢疫14天並進行3次篩檢。但是民眾黨質疑，Delta疫情嚴重的國家不只美國一個，檢疫14天的規範卻僅限於執飛芝加哥航線的機組員，這樣真的足夠嗎？
機師工會今日發表聲明指出，在還沒有進一步有效防止Delta病毒傳染的具體措施前，應該儘速規定讓長程航班機組員，返台後居家檢疫14天，檢疫期滿前不應該派飛執勤。另外，外站零接觸政策在國外解封後受到非常高的挑戰，指揮中心也應該重新做出風險評估，提出新的作為，降低機組員在外站感染的機率。
民眾黨呼籲，有了「3+11」與「諾富特」的前車之鑑，面對傳染力極高、病徵多樣且病程快的Delta變異株，完全沒有大意的本錢，當機師工會都主動發聲要求更嚴格的檢疫措施時，指揮中心不能再頭痛醫頭、腳痛醫腳，此時此刻，沒有什麼能比防堵Delta病毒重要。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。