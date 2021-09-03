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3機師突破性感染！民眾黨團：機組員應居家檢疫隔離14天

▲長榮航空機師在桃園就讀高中兒子確診心冠肺炎，指揮中心宣布桃園市提升為「強化二級」警戒。(圖／翻攝自指揮中心直播)
▲長榮航空機師在桃園就讀高中兒子確診心冠肺炎，指揮中心宣布桃園市提升為「強化二級」警戒。(圖／翻攝自指揮中心直播)

記者呂炯昌／台北報導

2021-09-03 20:42:27｜2021-09-03 20:45:26

長榮航空傳出3名機師打完2劑AZ疫苗後仍確診新冠肺炎，今（3）日更傳出機師在桃園就讀高中的兒子也確診，桃園市宣布提升為「強化二級」警戒。台灣民眾黨立院黨團呼籲指揮中心，不要重蹈「3+11」的覆徹，長程航班機組員應比照一般旅客居家檢疫隔離14天。

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民眾黨團表示，疫情仍在國際間肆虐，即使接種完2劑疫苗，仍有可能出現突破性感染，目前累計已有3名機師因此確診，並且已開始傳染給自己家人。無論是先前實施的「0+7」，或即日起實施的「5+9」，都無法確保不會再傳出「突破性感染」，應該立即採納機師工會建議，長程航班機組員必須比照一般旅客「#居家檢疫隔離14天」，且檢疫期滿前不應派飛執勤。

民眾黨團指出，指揮中心8月28日開始實施的檢疫措施當中，對於完整接種2劑疫苗者，僅要求入境日或隔天進行PCR檢測陰性後，再進行7天加強自主健康管理，也就是俗稱的「0+7」，但從這次機師突破性感染的案例來看，規定顯然過於寬鬆，很可能在自主健康管理期間傳染給家人。

接連出現3起機師突破性感染事件，指揮中心也宣布原本9月15日才要加嚴的機組員檢疫措施，提前至今天實施，完整接種疫苗的長班組員改為「5天居家檢疫採陰+9天加強自主健康管理」，更因3名機師都曾執飛美國芝加哥航班，下令執飛芝加哥航線的機組員，入境後須至指定處所檢疫14天並進行3次篩檢。但是民眾黨質疑，Delta疫情嚴重的國家不只美國一個，檢疫14天的規範卻僅限於執飛芝加哥航線的機組員，這樣真的足夠嗎？

機師工會今日發表聲明指出，在還沒有進一步有效防止Delta病毒傳染的具體措施前，應該儘速規定讓長程航班機組員，返台後居家檢疫14天，檢疫期滿前不應該派飛執勤。另外，外站零接觸政策在國外解封後受到非常高的挑戰，指揮中心也應該重新做出風險評估，提出新的作為，降低機組員在外站感染的機率。

民眾黨呼籲，有了「3+11」與「諾富特」的前車之鑑，面對傳染力極高、病徵多樣且病程快的Delta變異株，完全沒有大意的本錢，當機師工會都主動發聲要求更嚴格的檢疫措施時，指揮中心不能再頭痛醫頭、腳痛醫腳，此時此刻，沒有什麼能比防堵Delta病毒重要。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

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