陸整治娛樂圈持續延燒！高凌風兒曬照曝現況

大陸近來積極整治娛樂圈，許多藝人都被點名是「劣跡藝人」，如張哲瀚、趙薇等，讓明星們人心惶惶，害怕成為下一個被整肅的對象。其中，已逝歌手高凌風的兒子葛兆恩，於今年4月就到大陸工作至今，近來在微博曬出照片分享近況，看起來演藝工作似乎沒有因此受到影響。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-09-03 21:05:44
葛兆恩在今年3月於台灣做完專輯後，就前往大陸進行隔離，並開始拓展新的工作範疇，上了許多大陸的節目表演，演唱自己的歌曲，在7月時官宣拍攝網劇《第二次初戀》，在拍攝戲劇之餘，依舊不忘創作歌曲，在7月底與上個月中分別發表了新歌《KOKOBRAND》、《遊戲歸則》。
而他日前也在微博更新近況，發文表示：「今天是戲裡無敵的李思睿，戲外就…好好唱歌。」還附上多張劇組的花絮照片，其中還有與同劇演員的合照，照片中葛兆恩露出燦爛的笑容，與同劇演員坐在一起，看得出感情不錯，且演藝工作似乎暫時沒有受到大陸整治娛樂圈的行動影響。
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