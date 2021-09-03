機師突破性感染遭爆違反防疫規定　民航局將介入約談

我國國籍航空機師群聚事件累計至今已有3名機師確診，今（3）日有媒體報導指出，之所以出現破口是因為有機師違反防疫規定，且又是以「聚餐」形式違反，對此民航局說明，初步有掌握相關資料，會約談當事人說明，如確認違規，依傳染病防治法開罰。
記者黃仁杰／台北報導
2021-09-03 20:54:30｜2021-09-03 21:07:28
長榮航空近期已出現3名機師確診，除了先前的案16066之外，今日新增的案16119、案16120曾同班機來回飛過澳洲布里斯本，有兩者互相傳染的可能性，與案16066的關聯性較低。
指揮中心表示，3名機師皆打完兩劑AZ疫苗，且經過14天後確定產生陽性抗體，都屬於突破性感染。有媒體報導，其中1名確診機師違反防疫規定，於加強版自主健康管理期間聚餐，且填寫健康聲明書時，隱匿自身有輕微症狀。
對於違規事項以及是否有人違規，民航局則表示，初步有掌握相關資料，會約談當事人說明，如確認違規，依傳染病防治法開罰。而根據傳染病防治法，最低可開罰10萬元，沒有上限。
長榮方面也指出，正積極配合疫調釐清中，若有任何違反防疫規範情事，將會依規定處置。
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